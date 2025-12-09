快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

立威廉罹甲狀腺癌二度動刀 醫示警「四大病徵」恐已是中晚期

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立威廉罹癌開兩次刀切除腫瘤。圖／經紀人吳孟縉提供
以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過2次手術切除惡性腫瘤。衛福部立台中醫院耳鼻喉科特約醫師張進芳表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，若出現頸部腫塊、聲音沙啞、吞嚥困難、持續咳嗽，小心病程已是中晚期。

根據國健署公布的最新「111年癌症登記報告」，甲狀腺癌發生率於女性癌症排名第4位，男性為第11位，增加幅度排名第二。張進芳說，主要原因是國人健康意識提高，健康檢查普及、超音波技術進步。不過，早期病灶能被即時發現並介入治療，甲狀腺癌的存活率很高，早期10年存活率可達90至95%。

甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，統計資料顯示，每年平均新增5000例，女性發生率較男性高3倍，好發年齡廣泛，為20至50歲。張進芳指出，甲狀腺癌90%為乳突癌，其次為濾泡癌約5至10%，未分化癌占3%。其治療方式以手術切除為主，以及放射碘治療；晚期遠端轉移甲狀腺癌的治療也走向精準醫療。

甲狀腺癌的惡性度低，通常生長緩慢，大約10年才緩慢增大1公分，又被稱作「最溫柔的癌症」，預後效果大多良好。目前甲狀腺癌發生尚不明確，張進芳說，主要風險因素以基因密切相關，建議民眾定期健康檢查。超音波是篩檢利器，能偵測甲狀腺結節、囊腫，輔以甲狀腺功能抽血，評估功能是否正常。

甲狀腺癌的發生率逐年上升，張進芳分享，臨床有20歲女性罹癌，早期發現和預防是提高治癒率的關鍵。民眾也可以透過觀察、觸摸的方式自我檢查，照鏡子看頸部是否有不對稱隆起，或是喝水時喉結下方是否有異物移動、輕按鎖骨與喉結間是否有硬塊或結節。

甲狀腺癌的徵兆還包括聲音沙啞、吞嚥困難、持續咳嗽，張進芳提醒，無論病程早晚，積極配合治療是預後延長存活的關鍵。日常生活習慣也要戒菸限酒、規律運動、充足睡眠等，來降低罹癌風險。

醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查。圖／123RF
