拚返非洲豬瘟非疫區 農業部：預定115年2月底申請

中央社／ 台北9日電
台灣10月22日確認發生首例非洲豬瘟，到目前並無第2例。農業部今天表示，預定明年2月底，向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，盼重返非洲豬瘟非疫區。

根據農業部提供的訊息，依世界動物衛生組織國際標準，原已取得非洲豬瘟非疫區資格的會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿3個月後申請恢復非疫區資格。

農業部表示，台灣若無新增疫情，預定於明年2月底，向WOAH提出申請。

農業部表示，發生非洲豬瘟後，基於防疫責任，即刻主動暫停所有台灣豬及豬肉產品出口，並依程序通報世界動物衛生組織，同時以正式公文通知各已核准台灣豬肉產品輸入的國家（新加坡及菲律賓）。

農業部指出，菲律賓於11月5日接獲台灣通報後，經風險評估，於12月8日正式公告暫停自台灣輸入活豬及豬肉產品，預期對台灣產業影響有限。

農業部統計，國產豬肉每年平均生產約80萬公噸，以供應國內消費市場為主，策略性出口為輔。112年1月台灣取得菲方輸入核准，112年9月開始出口豬肉至菲國，112年出口23公噸，113年430公噸；114年受國內整體市場供需與價格因素影響，至10月，累計出口量僅為1公噸。

不過，農業部表示，加工豬肉產品仍可輸銷日本、新加坡及紐西蘭。農業部統計，10月22日到今天，台灣加工豬肉產品外銷澳洲與日本有14公噸。

農業部表示，將持續協助出口業者與目標市場進口商及通路端溝通，減緩暫停出口豬肉產生的影響，並以加熱加工豬肉產品持續推動海外行銷活動，維持國際市場對台灣豬肉的品質、安全與美味的正面印象。

豬肉 農業部 非洲豬瘟

