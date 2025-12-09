同儕衝突、課業壓力釀青少年自傷事件增 精神科醫：別說不要想太多

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文。圖／部立桃園醫院提供
衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文。圖／部立桃園醫院提供

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，這幾年看見青少年自我傷害案件包括最近媒體報導，會發現青少年覺得生活茫然、沒有希望感，在不開心的時候，容易選擇比較激進的方式傷害自己，背後原因不外乎課業，和家人或同儕之間的衝突等求助無門。

在和同學之間的衝突方面，蘇柏文指出，因為青少年時期，會有彼此是好朋友的歸屬感，突然間同學跟他吵架或不理他，就覺得人生沒希望，這是選擇激進方式的原因之一。

蘇柏文說，在和家人相處方面，孩子會抱怨不被理解，，但父母親會覺得給孩子很好的物質生活，其實孩子內心期待的是被了解，不開心的時候，希望「媽媽能了解我為什麼不開心」，孩子需要家人了解自己遇到了什麼困難。

但是大部分的父母親可能基於解決孩子的憂鬱情緒，回應「你不要想那麼多」、「你再加油一點」，孩子聽到這些回應會覺得更無助，畢竟孩子最脆弱的時候，就是希望爸媽能更理解他，結果一句「就不要想那麼多」，會讓孩子覺得人生更無望，很不舒服。

蘇柏文表示，學校的輔導室、生命線AI協助專人、情緒支持是重要的，但是最重要的是要如何讓孩子有求助的管道。基本上願意求助是好的，但是有些時候求助的資源不夠。

如果要孩子直接看精神科門診，孩子會想「我又沒（精神）病」，如果要尋求諮商，現在政府只提供一年3次免費諮商（全額補助），但是有的治療所另外收取一定的行政處理費，對青少年而言也是一筆開銷。

曾經有個案覺得爸媽都不了解他，因為受傷被送到急診，這時候精神科醫師介入了解，原來青少年覺得別人包括父母親、同學都不了解他，甚至誤解他，一時生氣就會有比較衝動的行為。

至於到門診或急診會不會收到比較好的效果，蘇柏文表示個案就醫的經驗不一樣，急診通常是先救命，門診精神科醫師切入的方不盡相同，例如有的醫師會注意有沒有憂鬱症，是不是該吃藥，他會注意青少年到底發生什麼困難、受什麼委曲，如果診斷確認真的很不舒服，會評估開處方緩解。

家人、老師要如何察覺孩子需要關懷？蘇柏文表示可以注意孩子的表現是不是不開心，衛生單位推動「一問、二應、三轉介」，在問的部分，孩子已經主動說他很不開心、好痛苦，不要急著說「不要想太多」，要先理解關心，「先接住他的問題，了解他的痛苦」，很多時候青少年的困難例如感情、同學不理他，這些不是一下就能解決，要先了解他的無力、無助是什麼，陪伴孩子看見如何面對眼前的困境。

蘇柏文提醒學校老師，要先理解孩子發生什麼事情，願不願意說說看，不是急於通知家長「你的孩子有狀況」，而是讓孩子願意說出來，這部分很重要。如果孩子願意說，父母親不要急著告訴孩子現在應該怎麼做，建議問孩子「你打算要怎麼辦」、「我們能幫忙你什麼」，不要說「你別想這麼多」，那豈不是要孩子閉嘴？

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

