帶著旅客認識三航廈 機場公司推出導覽志工新服務

中央社／ 桃園機場9日電
桃園國際機場公司於每個星期六下午在2航廈推出「看飛機、認識桃園機場導覽」服務，由20名接受完整訓練的志工向民眾介紹第3航廈建設亮點、機場設施及運作模式。桃園國際機場公司提供／中央社
桃園國際機場公司於每個星期六下午在2航廈推出「看飛機、認識桃園機場導覽」服務，由20名接受完整訓練的志工向民眾介紹第3航廈建設亮點、機場設施及運作模式。桃園國際機場公司提供／中央社

為了讓更多旅客認識桃機，並提升對第三航廈建設與機場運作的了解，機場公司推出「導覽志工」新服務，除以實際行動呼應聯合國精神與政府推動志願服務方向，也讓旅客更了解桃機。

桃園國際機場公司今天表示，桃機的志工服務從民國98年成立，目前有33名志工協助旅客服務、諮詢指引、環境巡查及異常通報等工作，每年累計服務時數超過2萬2000小時，是協助提升旅客服務品質的重要夥伴。今年11月起機場公司更在每週六下午2時30分至3時，於二航廈南側5樓商場推出「看飛機、認識桃園機場導覽」擴大服務範圍。

機場公司說，由20名接受完整訓練的導覽志工，以專業又親切生動的方式介紹第三航廈建設亮點、機場設施及運作模式，服務推出5週以來，已有逾百名的民眾度過愉快的導覽時光，才知道原來在觀景台可以看到航空產業的運作，也了解興建中的第三航廈是綠建築設計，充滿教育意義的導覽，讓參與民眾獲得更溫暖、完整的協助與體驗。

機場公司表示，導覽活動採定時、定點、自由參加方式進行，讓旅客以輕鬆的方式親近航空文化，導覽行程包括觀景台近距離欣賞飛機起降，讓旅客以全面、立體視角理解機場運作，展現志工服務新能量。機場公司期望透過服務型志工與導覽志工，投入旅客服務、場域教育、環境維護與文化推廣，使機場不僅是國家門面，也成為具教育性與體驗性的公共場域。

