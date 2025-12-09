聽新聞
暖胃變傷身？台北這票火鍋名店爆食安 鍋爸、辛殿、雅香都中鏢
天冷吃鍋的風氣盛行，台北市衛生局10月赴火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等處，專案抽驗60件火鍋料產品，其中6件不符規定，包含知名火鍋店如鍋爸涮涮鍋、辛殿麻辣鍋、鼎楓寶島火鍋、雅香自助火鍋城、天母尚井日式涮涮鍋。
衛生局抽驗高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件共60件產品；依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥及動物性成分、重金屬鉛與鎘，以及食品添加物如防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑和真菌毒素。
檢驗不合格共6件，3件蔬菜檢出農藥殘留，不符「農藥殘留容許量標準」，分別是鍋爸涮涮鍋西門店、辛殿麻辣鍋信義店的「青江菜」及鼎楓寶島火鍋信義ATT店的「香菜」。2件花生粉檢麴毒素，不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」第4條食品中的真菌毒素限量，包含雅香自助火鍋城、天母尚井日式涮涮鍋；另有富樂台式涮涮鍋的豆腐檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。
衛生局表示，已令販售地點業者立即下架不符規定的產品，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄新北市、雲林縣衛生局依權責辦理；來源屬北市業者，將依法處辦。
不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反食安法第15條第1項，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者6萬元以上2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，違反食安法第18條第1項，可依同法第47條第1項第9款規定處負責業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。
不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」者，違反食安法第17條，經命限期改正屆期不改正，可依同法第48條第1項第8款規定處負責業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。
