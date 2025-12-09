快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

各種花式自撞緩撞車 高公局指「ADAS非自動駕駛」：全程須握方向盤

中央社／ 台北9日電
交通部高速公路局表示，近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助，但提到ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況。圖／讀者提供
交通部高速公路局表示，近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助，但提到ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況。圖／讀者提供

近年國內車輛搭載輔助駕駛系統（ADAS）日漸普及，高公局今天說，有部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，行車中鬆手、分心，讓事故風險升高，提醒開車時須全程握住方向盤。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助，但提到ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況。

高公局以主動式定速巡航（ACC）為例，雖能減輕駕駛負擔，但仍受限於「系統制動限制」與「車輛物理極限」，當前車突然減速或閃避時，系統在極短距離與時間內必須完成判斷與制動，可能來不及提供足夠煞車力道。

面對靜止物體或極低速車輛，例如緩撞車，高公局指出，即使ACC或自動緊急煞車系統（AEB）能即時介入，仍可能因車輛機械與物理性能限制，而無法完全煞停，例如今年4月16日國1北254公里處、7月1日國3北94公里處及9月10日國1南128.5公里處施工的緩撞車，都曾遭後方開啟ADAS小客車追撞。

高公局呼籲，輔助駕駛並非萬能，行車安全不能完全依賴系統，科技雖能減輕疲勞，但無法取代駕駛人的即時判斷，提醒駕駛人應充分閱讀車主手冊，並了解輔助駕駛系統的功能與限制。

高公局提到，尤其在高速行駛時更要保持專注，隨時注意前方路況，並全程雙手握好方向盤，才能在遇到緊急狀況時立即主動介入駕駛操作，確保行車安全。

高公局 輔助駕駛 自動駕駛

延伸閱讀

文遠知行無人駕駛出租車 阿布達比上路

開車看路很難？高公局曝 6 種難辨識路況情境 ADAS系統「非」自動駕駛！

影／驚險瞬間！BMW國五爆胎 左右漂移嚇壞後車 駕駛冷靜拉回方向盤

高公局評估設湖口第二交流道 竹縣府調整計畫送審

相關新聞

立威廉罹甲狀腺癌二度動刀 醫示警「四大病徵」恐已是中晚期

以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過2次手術切除惡性腫瘤...

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

暖胃變傷身？台北這票火鍋名店爆食安 鍋爸、辛殿、雅香都中鏢

天冷吃鍋的風氣盛行，台北市衛生局10月赴火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等處，專案抽驗60件火鍋料產品，其中6件不符規定...

開車時遇到地震怎麼辦？ 消防署教方法：3地點要避開

日本青森外海在8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，而台灣以往規模6以上地震也是平均每100天出現一次，因此台灣也要留意地震的威脅。至於如果搭車、開車或騎機車時遇到地震該怎麼辦？內政部消防署表示，「保持冷靜，慢慢把車開到路邊」。

暴力事件頻傳…莽男未刷卡遭提醒竟攻擊站務員 台鐵出手了

台鐵今傳出暴力攻擊事件，一名劉姓旅客清晨於花蓮吉安站進站時未刷卡，經提醒後補刷，竟攻擊站員。台鐵公司表示，已將監視器畫面...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。