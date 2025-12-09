各種花式自撞緩撞車 高公局指「ADAS非自動駕駛」：全程須握方向盤

近年國內車輛搭載輔助駕駛系統（ADAS）日漸普及，高公局今天說，有部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，行車中鬆手、分心，讓事故風險升高，提醒開車時須全程握住方向盤。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助，但提到ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況。

高公局以主動式定速巡航（ACC）為例，雖能減輕駕駛負擔，但仍受限於「系統制動限制」與「車輛物理極限」，當前車突然減速或閃避時，系統在極短距離與時間內必須完成判斷與制動，可能來不及提供足夠煞車力道。

面對靜止物體或極低速車輛，例如緩撞車，高公局指出，即使ACC或自動緊急煞車系統（AEB）能即時介入，仍可能因車輛機械與物理性能限制，而無法完全煞停，例如今年4月16日國1北254公里處、7月1日國3北94公里處及9月10日國1南128.5公里處施工的緩撞車，都曾遭後方開啟ADAS小客車追撞。

高公局呼籲，輔助駕駛並非萬能，行車安全不能完全依賴系統，科技雖能減輕疲勞，但無法取代駕駛人的即時判斷，提醒駕駛人應充分閱讀車主手冊，並了解輔助駕駛系統的功能與限制。

高公局提到，尤其在高速行駛時更要保持專注，隨時注意前方路況，並全程雙手握好方向盤，才能在遇到緊急狀況時立即主動介入駕駛操作，確保行車安全。