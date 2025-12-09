金門水頭港新旅服中心明年中試營運 導入新世代 e-Gate

新建的金門水頭港大型旅客服務中心近期正加緊趕工中，預計於明年1月15日啟動試營運，配合新場站啟用，移民署自明日起將展開第三代自動通關系統（e-Gate）搬遷作業，現有3檯新世代e-Gate將移設至新址入境區。不過，隨著設備搬遷，短期內水頭港出境大廳恐將進入「出境旅客通關黑暗期」，通關壓力備受關注。

據了解，e-Gate搬遷期間，現行入出境旅客動線不受影響，既有設備仍可使用；第三代自動通關系統3檯機檯完成搬遷後，舊場站出境大廳將暫無e-Gate設備可用，出境旅客勢必改以人工查驗為主，尖峰時段恐出現候關時間拉長的情況。

為因應短期通關量能下降，移民署國境事務大隊強調，搬遷期間將視船班班次與人潮彈性加開人工查驗櫃檯，並增派引導與維安人力，全力維持通關秩序，降低旅客不便。

移民署說明，新世代e-Gate具備閘道內註冊、行進間臉部辨識及多國語音引導等功能，年滿10歲、身高120公分以上的我國晶片護照持有人，以及持居留證之外來人口，均可直接於閘道內註冊並完成通關，最快僅需10秒，大幅提升查驗效率。未來除將原場站3座e-Gate移設至新旅客服務中心入境區外，亦規畫於出境區新設7座e-Gate，並預留擴充空間，以因應小三通觀光人潮持續成長。

國境事務大隊代理大隊長林清芬指出，新世代e-Gate兼具「更方便、更親民、更多元、更快速」四大特色，移民署近年持續推動全台機場與港口汰換舊型設備，目前松山、桃園、台中及高雄等機場已全面更新完成；水頭港也將隨大型旅客服務中心完工，全面升級智慧通關服務。

此外，為確保工程如質如期完工並順利接軌營運，金門縣長陳福海日前率縣府團隊前往水頭港現場視察，掌握主體工程、配套設施及旅客動線規畫進度。