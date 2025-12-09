快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

長照經費明年將破一千億…她從印尼來台25年 悉心照顧長者獲「金顧獎」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
來自印尼的照服員陳迪莉，獲得首屆「金顧獎」殊榮。記者廖靜清／攝影
來自印尼的照服員陳迪莉，獲得首屆「金顧獎」殊榮。記者廖靜清／攝影

長照3.0明年正式上路，核心主軸將在長照2.0社區多元服務基礎上，強化醫療及照顧的整合。為感謝長照員長年付出，衛福部舉辦首屆「金顧獎」，向第一線長照人員致敬。行政院副院長鄭麗君表示，未來將強化「人力專業發展」與「導入智慧照顧」，加強社區照護資源及家庭照顧者支持。

鄭麗君說，長照2.0執行近10年，照服人力增加4倍、服務人數增加8倍、長照人力提升22倍，滿意度高達9成。長照經費也從50億提升到926億元，明年還有望達到1153億，政府希望持續擴大服務，並讓長照員獲得更好的照顧。

數字不斷成長，除了各界挹注資源，也感謝長照人員接住被照顧者及其家人的辛勞。長照3.0新制完善專業銜接，整合多元連續服務，減輕第一線人員的負擔。另外，會落實醫療與照顧銜接機制，從出院準備服務之失能評估後進場，讓被照顧者及照顧者得到更即時的支持，實踐「健康臺灣」願景。

衛福部長石崇良表示，明年長照預算將破億，重點目標為前端預防、醫療長照整合，並持續強化人力專業發展留任。長照3.0是新階段的開始，除了各項資源整合，包括擴大急性後期照護（PAC）服務對象、延長其健保給付至6個月，政府承諾長照3.0將投入更多經費，作為長照員最好的後盾。

首屆「金顧獎」的意涵深遠，「金」代表淬鍊後的最高榮耀，「顧」則取「Good」的諧音，象徵長照人員「關懷、照顧與守護」的優質精神。石崇良指出，選拔過程競爭激烈，由衛生福利部請各地方政府從全國長照服務提供單位推薦225位菁英，層層關卡最終26位得獎者脫穎而出。

獲得「金顧獎」印尼籍照服員陳迪莉，任職衛福部東區老人之家，她分享，來台25年、從事長照服務19年，一開始沒有任何專長，經過引薦到基督教芥菜種會，也轉任東區老人之家，累積照護經驗。印象最深刻的個案，因為身上有腸造口，透過營養、護理與長照等專業團隊的努力，終於可以順利下床，也恢復傷口。

行政院副院長鄭麗君表示，明年正式啟動長照3.0，將強化「人力專業發展」與「導入智慧照顧」。記者廖靜清／攝影
行政院副院長鄭麗君表示，明年正式啟動長照3.0，將強化「人力專業發展」與「導入智慧照顧」。記者廖靜清／攝影

長照 人力 衛福部

延伸閱讀

政院：光電發電明年將達標 副閣揆鄭麗君透露已掌握案源

鄭麗君：2026太陽光電可達標 20GW相關案源已掌握

連文彬辭世 石崇良感念行醫「靠心」金句

網紅涉仲介跨境醫美遭投訴 衛福部長石崇良：行為已違法將嚴查

相關新聞

立威廉罹甲狀腺癌二度動刀 醫示警「四大病徵」恐已是中晚期

以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過2次手術切除惡性腫瘤...

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

暖胃變傷身？台北這票火鍋名店爆食安 鍋爸、辛殿、雅香都中鏢

天冷吃鍋的風氣盛行，台北市衛生局10月赴火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等處，專案抽驗60件火鍋料產品，其中6件不符規定...

開車時遇到地震怎麼辦？ 消防署教方法：3地點要避開

日本青森外海在8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，而台灣以往規模6以上地震也是平均每100天出現一次，因此台灣也要留意地震的威脅。至於如果搭車、開車或騎機車時遇到地震該怎麼辦？內政部消防署表示，「保持冷靜，慢慢把車開到路邊」。

暴力事件頻傳…莽男未刷卡遭提醒竟攻擊站務員 台鐵出手了

台鐵今傳出暴力攻擊事件，一名劉姓旅客清晨於花蓮吉安站進站時未刷卡，經提醒後補刷，竟攻擊站員。台鐵公司表示，已將監視器畫面...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。