長照經費明年將破一千億…她從印尼來台25年 悉心照顧長者獲「金顧獎」

長照3.0明年正式上路，核心主軸將在長照2.0社區多元服務基礎上，強化醫療及照顧的整合。為感謝長照員長年付出，衛福部舉辦首屆「金顧獎」，向第一線長照人員致敬。行政院副院長鄭麗君表示，未來將強化「人力專業發展」與「導入智慧照顧」，加強社區照護資源及家庭照顧者支持。

鄭麗君說，長照2.0執行近10年，照服人力增加4倍、服務人數增加8倍、長照人力提升22倍，滿意度高達9成。長照經費也從50億提升到926億元，明年還有望達到1153億，政府希望持續擴大服務，並讓長照員獲得更好的照顧。

數字不斷成長，除了各界挹注資源，也感謝長照人員接住被照顧者及其家人的辛勞。長照3.0新制完善專業銜接，整合多元連續服務，減輕第一線人員的負擔。另外，會落實醫療與照顧銜接機制，從出院準備服務之失能評估後進場，讓被照顧者及照顧者得到更即時的支持，實踐「健康臺灣」願景。

衛福部長石崇良表示，明年長照預算將破億，重點目標為前端預防、醫療長照整合，並持續強化人力專業發展留任。長照3.0是新階段的開始，除了各項資源整合，包括擴大急性後期照護（PAC）服務對象、延長其健保給付至6個月，政府承諾長照3.0將投入更多經費，作為長照員最好的後盾。

首屆「金顧獎」的意涵深遠，「金」代表淬鍊後的最高榮耀，「顧」則取「Good」的諧音，象徵長照人員「關懷、照顧與守護」的優質精神。石崇良指出，選拔過程競爭激烈，由衛生福利部請各地方政府從全國長照服務提供單位推薦225位菁英，層層關卡最終26位得獎者脫穎而出。