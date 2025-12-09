高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來，且強度恐為大陸冷氣團等級，下周一清晨最冷，低溫下探10度，但仍須觀察屆時台北測站的溫度；另周六晚間至下周一清晨，中部以北、宜花3500公尺以上高山可能會降雪。

蔡伊其說，明（10日）東北季風減弱，白天整體水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有短暫降雨，下午北部也有可能有零星降雨機率。

周四（11日）第1波東北季風增強，但強度沒那麼強，北部、宜花有局部短暫降雨；周五、周六（12、13日）持續受第1波東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭需注意較大雨勢。

周六、周日（13、14日）這波冷空氣較強，目前預期為東北季風或大陸冷氣團等級，並持續持續影響到下周一（15日），但水氣轉乾，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、恆春半飽有零星降雨；下周二（16日）東北季風或大陸冷氣團減弱，水氣更少，僅台東、恆春半島有零星飄雨。

溫度部分，蔡伊其指出，明天東北季風減弱，但西半部清晨受到輻射冷卻作業影響，感受較涼，但白天高溫回溫，西半部高溫約27至29度，東半部雲量較多、高溫略低一點。

周五至周六白天高溫略降，北部及宜蘭約22至24度，低溫16至19度；周六晚間較強冷空氣影響，北部及宜蘭明顯降溫。

下周一清晨是這波冷空氣最冷時間點，中部以北低溫12度、南部14度、東部13至14度，局部空曠地區低溫恐下探10度。

另外，蔡伊其提及，周六晚間至下周一清晨，中部以北、宜花地區3500公尺時有降雪的可能。