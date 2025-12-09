快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地偏冷，尤其周六晚間至周日清晨低溫約14度。聯合報系資料照
周六受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地偏冷，尤其周六晚間至周日清晨低溫約14度。聯合報系資料照

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來，且強度恐為大陸冷氣團等級，下周一清晨最冷，低溫下探10度，但仍須觀察屆時台北測站的溫度；另周六晚間至下周一清晨，中部以北、宜花3500公尺以上高山可能會降雪。

蔡伊其說，明（10日）東北季風減弱，白天整體水氣減少，僅基隆北海岸、東半部有短暫降雨，下午北部也有可能有零星降雨機率。

周四（11日）第1波東北季風增強，但強度沒那麼強，北部、宜花有局部短暫降雨；周五、周六（12、13日）持續受第1波東北季風影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭需注意較大雨勢。

周六、周日（13、14日）這波冷空氣較強，目前預期為東北季風或大陸冷氣團等級，並持續持續影響到下周一（15日），但水氣轉乾，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、恆春半飽有零星降雨；下周二（16日）東北季風或大陸冷氣團減弱，水氣更少，僅台東、恆春半島有零星飄雨。

溫度部分，蔡伊其指出，明天東北季風減弱，但西半部清晨受到輻射冷卻作業影響，感受較涼，但白天高溫回溫，西半部高溫約27至29度，東半部雲量較多、高溫略低一點。

周五至周六白天高溫略降，北部及宜蘭約22至24度，低溫16至19度；周六晚間較強冷空氣影響，北部及宜蘭明顯降溫。

下周一清晨是這波冷空氣最冷時間點，中部以北低溫12度、南部14度、東部13至14度，局部空曠地區低溫恐下探10度。

另外，蔡伊其提及，周六晚間至下周一清晨，中部以北、宜花地區3500公尺時有降雪的可能。

東北季風 冷氣團 低溫

延伸閱讀

周末恐迎首波大陸冷氣團降溫明顯 周日周一清晨探12度以下

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

入冬最低溫要來了！ 粉專：愈來愈有冬天的感覺

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

相關新聞

立威廉罹甲狀腺癌二度動刀 醫示警「四大病徵」恐已是中晚期

以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過2次手術切除惡性腫瘤...

高山連3天有望降雪 本周2階段降溫「周末恐剩10度」最冷時間點出爐

明天東北季風減弱，但周四起2波東北季風接力，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周四起先有一波東北季風增強，第2波於周末緊接而來...

暖胃變傷身？台北這票火鍋名店爆食安 鍋爸、辛殿、雅香都中鏢

天冷吃鍋的風氣盛行，台北市衛生局10月赴火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等處，專案抽驗60件火鍋料產品，其中6件不符規定...

開車時遇到地震怎麼辦？ 消防署教方法：3地點要避開

日本青森外海在8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，而台灣以往規模6以上地震也是平均每100天出現一次，因此台灣也要留意地震的威脅。至於如果搭車、開車或騎機車時遇到地震該怎麼辦？內政部消防署表示，「保持冷靜，慢慢把車開到路邊」。

暴力事件頻傳…莽男未刷卡遭提醒竟攻擊站務員 台鐵出手了

台鐵今傳出暴力攻擊事件，一名劉姓旅客清晨於花蓮吉安站進站時未刷卡，經提醒後補刷，竟攻擊站員。台鐵公司表示，已將監視器畫面...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。