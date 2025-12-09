暴力事件頻傳…莽男未刷卡遭提醒竟攻擊站務員 台鐵出手了

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今傳出暴力攻擊事件，一名劉姓旅客清晨於花蓮吉安站進站時未刷卡，經提醒後補刷，竟攻擊站員。台鐵公司表示，已將監視器畫面交警方，依社維法查處；鐵警表示，已通知劉姓旅客到案說明，若涉有違反刑法、社會秩序維護法及鐵路法等行為將從嚴法辦。

台鐵員工今年至11月中遭14起暴力攻擊，立法院交通委員會日前初審通過鐵路法修正草案，以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

針對今天發生有旅客攻擊站員事件，台鐵公司說明，今天清晨約5時26分，吉安站1名旅客進站時未刷卡，經站員提醒後，旅客補刷並攻擊站員，所幸站員未受傷，目前公司已將監視器畫面交警方，依社維法查處。

鐵路警察局花蓮分局表示，今晨5時31分許，台鐵吉安車站發生一起旅客進站滋事情事，一名劉姓男子進站時因未刷票（卡）遭站務員提醒，隨即與站務員發生口角，揮拳作勢攻擊，並有肢體推擠動作，所幸站務員並未受傷。

鐵警指出，劉男事後前往月台準備搭乘區間車離開，經站務員通報，警方到場後立即帶離，過程中僅造成該班列車延誤3分鐘，其餘列車行駛均未受影響。

雖現場蘇姓站務員表示暫不提出告訴，警方後續將主動調查，通知劉男到案說明，並調閱監視器釐清案發經過，如涉有違反刑法、社會秩序維護法及鐵路法等行為將從嚴依法究辦。

