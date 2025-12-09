快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

高齡冬季足部危機攀升 奇美醫院專業足部護理團隊打造「足」安防線

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台灣邁入超高齡社會，足部健康照護需求也隨之增加，奇美醫院今年成立「專業足部護理照護」團隊，協助多位長者擺脫長年足部疼痛與行動障礙。記者萬于甄／攝影
台灣邁入超高齡社會，足部健康照護需求也隨之增加，奇美醫院今年成立「專業足部護理照護」團隊，協助多位長者擺脫長年足部疼痛與行動障礙。記者萬于甄／攝影

台灣邁入超高齡社會，足部健康照護需求也隨之增加，奇美醫院今年成立「專業足部護理照護」團隊，協助多位長者擺脫長年足部疼痛與行動障礙；傷口暨足部護理師魏秀慧提到，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，尤其糖尿病足部更不可輕忽。

奇美醫院表示，專業足部護理照護團隊由醫師、足部護理師、傷口護理師及糖尿病衛教師組成，提供足部檢查、問題趾甲處置、糖尿病足預防與運動指導等全方位服務，並以個案管理連結長照資源，截至今年10月已服務364人次，成功為長者打造「足」夠安全的健康防線。

其中，85歲康姓婦人因有糖尿病問題，今年3月起右腳大拇趾飽受甲溝炎反覆疼痛困擾，連帶影響行走意願，且治療未見成效，一度因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院；6月時輾轉到奇美醫院就醫，經醫師評估後轉介專業足部護理照護，透過團隊處置不僅改善疼痛，一個月後回診甲溝炎問題已獲控制，讓康姓婦人體認專業足部護理重要性，更主動邀先生一起接受照護。

魏秀慧表示，冬季是高齡者足部問題高峰，因寒冷天氣會使血液循環變差、皮膚龜裂、感覺遲鈍，增加傷口、感染與跌倒風險，而跌倒更是高齡者第二大意外死亡原因，足部結構退化與肌力不足皆是主要因素，因此適度足部運動與下肢肌力訓練，都能有效改善循環並預防跌倒。

此外，糖尿病足部併發症更是不容忽視，根據研究顯示，糖尿病足潰瘍者5年死亡率高達30.5%，下肢截肢者更達46.2%以上；奇美醫院護理部督導李穎俐呼籲，糖尿病病人需落實定期足部檢查、良好血糖控制及早期介入專業足部護理，以避免截肢與生命威脅。

李穎俐也提醒，冬季不只要保暖身體，長者更要保暖雙腳，透過每天檢查、適當保養與專業照護，相信能讓銀髮族在寒冬中依然走得穩健、健康過冬。

糖尿病 奇美醫院 護理師

延伸閱讀

都會大學頒4榮譽博士 醫護先驅、賭王三太等4人獲肯定

台南8旬翁趾甲厚長不願修剪 足部護理團隊助解困

糖尿病也入列！童年創傷增加慢性疾病風險 國衛院研究證實

林佳龍接見國際護理協會訪團 感謝力挺台灣主辦大會

相關新聞

開車時遇到地震怎麼辦？ 消防署教方法：3地點要避開

日本青森外海在8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，而台灣以往規模6以上地震也是平均每100天出現一次，因此台灣也要留意地震的威脅。至於如果搭車、開車或騎機車時遇到地震該怎麼辦？內政部消防署表示，「保持冷靜，慢慢把車開到路邊」。

台鐵傳暴力事件！旅客未刷卡遭提醒 竟動怒攻擊站員

台鐵今天傳出暴力攻擊事件，有旅客清晨在花蓮吉安站進站時未刷卡，經提醒後補刷，竟攻擊站員。台鐵公司表示，已將監視器畫面交警...

慢性腎臟病只會默默地壞掉！ 醫揭台灣日常外食七大「腎臟地雷」

一位慢性腎臟病第三期患者，三年前僅看診一次後便未再追蹤。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

自己煮腰圍反增5公分！ 營養師揭關鍵：食材、烹調方式都影響

自己煮三餐，通常能夠省錢又健康，不過如果烹調方式有誤，或者食材買錯，可能會越吃越胖。近日營養師方慈聲在節目分享，有位30幾歲的上班族，想透過自己煮來維持健康，沒想到半年後，腰圍卻增加5公分，只好來詢問營養師對策。

流感疫情本周恐升溫！公費疫苗剩26.8萬劑 增購13.1萬劑12月下旬配送

衛福部疾管署最新統計，公費流感疫苗自10月1日起接種截至昨日已施打641萬人次，目前疫苗僅剩下26.8萬劑。疾管署考量今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。