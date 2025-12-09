高齡冬季足部危機攀升 奇美醫院專業足部護理團隊打造「足」安防線

台灣邁入超高齡社會，足部健康照護需求也隨之增加，奇美醫院今年成立「專業足部護理照護」團隊，協助多位長者擺脫長年足部疼痛與行動障礙；傷口暨足部護理師魏秀慧提到，冬季是守護長者足部健康的重要關鍵期，尤其糖尿病足部更不可輕忽。

奇美醫院表示，專業足部護理照護團隊由醫師、足部護理師、傷口護理師及糖尿病衛教師組成，提供足部檢查、問題趾甲處置、糖尿病足預防與運動指導等全方位服務，並以個案管理連結長照資源，截至今年10月已服務364人次，成功為長者打造「足」夠安全的健康防線。

其中，85歲康姓婦人因有糖尿病問題，今年3月起右腳大拇趾飽受甲溝炎反覆疼痛困擾，連帶影響行走意願，且治療未見成效，一度因長期服用止痛藥引發胃潰瘍住院；6月時輾轉到奇美醫院就醫，經醫師評估後轉介專業足部護理照護，透過團隊處置不僅改善疼痛，一個月後回診甲溝炎問題已獲控制，讓康姓婦人體認專業足部護理重要性，更主動邀先生一起接受照護。

魏秀慧表示，冬季是高齡者足部問題高峰，因寒冷天氣會使血液循環變差、皮膚龜裂、感覺遲鈍，增加傷口、感染與跌倒風險，而跌倒更是高齡者第二大意外死亡原因，足部結構退化與肌力不足皆是主要因素，因此適度足部運動與下肢肌力訓練，都能有效改善循環並預防跌倒。

此外，糖尿病足部併發症更是不容忽視，根據研究顯示，糖尿病足潰瘍者5年死亡率高達30.5%，下肢截肢者更達46.2%以上；奇美醫院護理部督導李穎俐呼籲，糖尿病病人需落實定期足部檢查、良好血糖控制及早期介入專業足部護理，以避免截肢與生命威脅。

李穎俐也提醒，冬季不只要保暖身體，長者更要保暖雙腳，透過每天檢查、適當保養與專業照護，相信能讓銀髮族在寒冬中依然走得穩健、健康過冬。