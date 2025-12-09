新一代航空情報服務系統上線 打造我國「航空版Google Map」

過去飛航服務總台使用的第一代航空情報服務系統，以「文字」方式提供資訊，但該系統已使用10多年，全球飛航資料與國際最新版本格式不同，且近年資安要求規格更高，今年10月16日正式啟用新一代航空情報服務系統，以「圖像化」提供飛航計畫、飛航公告，打造成「航空版Google Map」，提高航空公司航路規畫精準度及整體作業效率，目前已與93個國家飛航情報區合作。

民航局飛航服務總台於2011年啟用我國第一代航空情報服務系統，系統化處理飛航計畫、飛航公告及飛航前簡報等動態資訊，並提供台北飛航情報區的機場場面公告示意圖及航行警示圖，將飛航訊息與全世界交換，協助航空公司及飛航人員安全地完成飛行任務。

總台副總台長董吉利說明，第一代系統已使用10多年，除軟硬體老舊、全球飛航資料與國際最新版本格式不同，近年資安防護要求愈來愈高，因此認為有重新打造新飛航情報系統的迫切需求。

「新一代航空情報服務系統」（Aeronautical Information Service System）歷經4年、耗資1.7億進行系統建置，包含採購招標、系統設計審查、設備安裝、人員訓練、陣地測試、720小時信心測試等階段，並結合本區特定需求，確保我國航空情報的即時性、完整性與正確性，今年10月16日正式啟用，目前航空公司對這套系統滿意度極高。

董吉利指出，新一代航空情報服務系統有2大重點，第一是飛航計畫，各航空公司飛機起飛前都需發送飛航計畫給總台，總台再將計畫內容發送給飛機會經過的所有單位，舉例來說，華航從桃園起飛至香港落地，就會將華航該航班的飛航計畫發送給香港飛航情報區。

第二是航情公告，需公告涉及飛航安全的所有資訊，像是軍演、火砲射擊、煙火及無人機活動，或是機場跑道、滑行道、停機坪、燈光關閉或修繕等。

董吉利指出，2023年美國航空情報服務系統故障，當下所有機場停飛90分鐘，導致1萬多航班取消，影響1000多架次，因此新一代航空情報系統配備雙主機、雙電源、雙網路，還配有異地備援，避免類似情況發生。

董吉利說，目前從台北飛航情報區起飛會經過的國家共93個，因此這套計畫才會與93個國家合作，若為來有新增飛航至其他國家的飛航情報區，也會納入交換飛航公告。

董吉利強調，新一代航空情報服務系統為「圖像化」提供在場場面資訊，為台灣首創、獨有的系統，過去系統是「文字式」 ，要找飛航公告、整理飛航資訊非常耗時。

新系統改成「圖像化」，結合地理資訊系統以2D／3D視覺化圖形功能，使飛航公告及機場場面限制能即時以圖像化方式顯示與國際交換，有效提升航空公司航路規劃精準度、地面運作安全與整體作業效率。