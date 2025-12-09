婦癌學習營介紹治療新趨勢 定期追蹤才能及時治療

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
癌症希望基金會舉辦婦癌學習營，由成大醫學院附設醫院副院長許耿福（左）、高醫婦產部婦癌科醫師許証揚（右），介紹婦癌治療新趨勢。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會舉辦婦癌學習營，由成大醫學院附設醫院副院長許耿福（左）、高醫婦產部婦癌科醫師許証揚（右），介紹婦癌治療新趨勢。圖／癌症希望基金會提供

癌症希望基金會日前舉辦婦癌學習營，邀請高雄長庚紀念醫院婦癌科主任吳貞璇、高醫醫師許証揚、成大醫學院副院長許耿福，介紹治療趨勢並解答現場癌友疑問。

許耿福指出，隨著醫療科技持續進步，標靶藥物、免疫治療、抗體藥物複合體(ADC)等新型治療在婦科腫瘤領域陸續問世，為患者帶來更多治療選擇。以子宮頸癌為例，疫苗的推出讓預防從「被動篩檢」走向「主動保護」，施打後能降低罹病風險；而在卵巢癌領域，透過基因檢測，能協助醫師更精準地進行診斷與治療規畫。

針對病友關心的「超音波檢查是否足以發現早期卵巢癌？」吳貞璇表示，首先要了解自己是否屬於高風險族群，並建議定期檢查。她說目前超音波檢查仍有其侷限，然而透過定期追蹤，仍有機會及早察覺卵巢的變化，並及時進一步檢查與治療。吳主任也指出，HER2蛋白與細胞生長相關，癌細胞若過度表現HER2，會使腫瘤細胞快速增生。過去針對此類病友的治療有限，但隨著醫療科技的進展，新藥陸續問世，為婦癌治療帶來更多可能性。

