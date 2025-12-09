婦癌學習營介紹治療新趨勢 定期追蹤才能及時治療
癌症希望基金會日前舉辦婦癌學習營，邀請高雄長庚紀念醫院婦癌科主任吳貞璇、高醫醫師許証揚、成大醫學院副院長許耿福，介紹治療趨勢並解答現場癌友疑問。
許耿福指出，隨著醫療科技持續進步，標靶藥物、免疫治療、抗體藥物複合體(ADC)等新型治療在婦科腫瘤領域陸續問世，為患者帶來更多治療選擇。以子宮頸癌為例，疫苗的推出讓預防從「被動篩檢」走向「主動保護」，施打後能降低罹病風險；而在卵巢癌領域，透過基因檢測，能協助醫師更精準地進行診斷與治療規畫。
針對病友關心的「超音波檢查是否足以發現早期卵巢癌？」吳貞璇表示，首先要了解自己是否屬於高風險族群，並建議定期檢查。她說目前超音波檢查仍有其侷限，然而透過定期追蹤，仍有機會及早察覺卵巢的變化，並及時進一步檢查與治療。吳主任也指出，HER2蛋白與細胞生長相關，癌細胞若過度表現HER2，會使腫瘤細胞快速增生。過去針對此類病友的治療有限，但隨著醫療科技的進展，新藥陸續問世，為婦癌治療帶來更多可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言