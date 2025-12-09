腸病毒疫情升溫？桃園單月「44班停課」 衛生局籲落實防疫

國內腸病毒疫情升溫，疾管署統計，桃園今年第44周到第48周的腸病毒就醫人次一路從1485人增加到1921人，校園也陸續傳出停課。對此，市府今表示，根據疾管署最新監測資料，第49周腸病毒門診就診人次已較前一周減少，但仍提醒家長與學校持續落實防疫措施，避免病毒在校園及家庭間傳播。

衛生局疾病管制科代理科長關百娟表示，據疾管署監測資料統計，桃園第49周腸病毒門診就診人次為1490人次，已比上一周減少339人次，不過腸病毒傳染力非常強，尤其發病後一周最具傳染力，因此提醒所有家長應落實並堅守生病不上學原則。

關百娟提醒，成人也會得到腸病毒，因此回家後需好好洗手並換好衣物，再跟家中幼兒接觸。此外，所有家長及幼兒園所應落實洗手五步驟「濕搓沖捧擦」，並落實幼教中心環境消毒，每日用1000ppm漂白水消毒。

教育局表示，因應國內流感群聚疫情趨勢，已責請市內各級學校依「學校/幼兒園/補習班/兒童課後照顧服務班與中心流感群聚防治指引」確實執行相關防疫措施，包含平時應強化衛生教育宣導與提高警覺，以及落實生病不上班、不上課。

教育局表示，根據傳染病通報系統停課資料，桃園市近4周（11月2日至12月6日）停課情形為國小2班、幼兒園42班，相較去年同期無增加，教育局將持續請各單位留意疫情，疑似流感群聚發生時應立即通報衛生單位，配合疫情調查，並落實感染管制措施，以防範流感群聚事件發生及避免疫情擴散。