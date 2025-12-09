快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

腸病毒疫情升溫？桃園單月「44班停課」 衛生局籲落實防疫

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園近期腸病毒疫情升溫，市府今表示，根據疾管署最新監測資料，第49周腸病毒門診就診人次已較前一周減少，但仍提醒家長與學校持續落實防疫措施，避免病毒在校園及家庭間傳播。本報資料照
桃園近期腸病毒疫情升溫，市府今表示，根據疾管署最新監測資料，第49周腸病毒門診就診人次已較前一周減少，但仍提醒家長與學校持續落實防疫措施，避免病毒在校園及家庭間傳播。本報資料照

國內腸病毒疫情升溫，疾管署統計，桃園今年第44周到第48周的腸病毒就醫人次一路從1485人增加到1921人，校園也陸續傳出停課。對此，市府今表示，根據疾管署最新監測資料，第49周腸病毒門診就診人次已較前一周減少，但仍提醒家長與學校持續落實防疫措施，避免病毒在校園及家庭間傳播。

衛生局疾病管制科代理科長關百娟表示，據疾管署監測資料統計，桃園第49周腸病毒門診就診人次為1490人次，已比上一周減少339人次，不過腸病毒傳染力非常強，尤其發病後一周最具傳染力，因此提醒所有家長應落實並堅守生病不上學原則。

關百娟提醒，成人也會得到腸病毒，因此回家後需好好洗手並換好衣物，再跟家中幼兒接觸。此外，所有家長及幼兒園所應落實洗手五步驟「濕搓沖捧擦」，並落實幼教中心環境消毒，每日用1000ppm漂白水消毒。

教育局表示，因應國內流感群聚疫情趨勢，已責請市內各級學校依「學校/幼兒園/補習班/兒童課後照顧服務班與中心流感群聚防治指引」確實執行相關防疫措施，包含平時應強化衛生教育宣導與提高警覺，以及落實生病不上班、不上課。

教育局表示，根據傳染病通報系統停課資料，桃園市近4周（11月2日至12月6日）停課情形為國小2班、幼兒園42班，相較去年同期無增加，教育局將持續請各單位留意疫情，疑似流感群聚發生時應立即通報衛生單位，配合疫情調查，並落實感染管制措施，以防範流感群聚事件發生及避免疫情擴散。

腸病毒 疫情 流感

延伸閱讀

桃園某國中學生課堂上竟抽電子煙 驗出喪屍煙彈

威力盃／桃園遭完封吞第4亞 累積810萬獎金仍是大贏家

威力盃／冠軍換人當！田司恩完封強權桃園率南投奪隊史首冠

威力盃／林恩中繼5局拯救桃園 最愛投手史肯斯、打者翔平

相關新聞

腸病毒疫情升溫？桃園單月「44班停課」 衛生局籲落實防疫

國內腸病毒疫情升溫，疾管署統計，桃園今年第44周到第48周的腸病毒就醫人次一路從1485人增加到1921人，校園也陸續傳...

9.75億新埔鎮褒忠路拓寬工程決標 楊文科十大交通建設再跨里程碑

新竹縣十大交通建設「縣道117線褒忠路拓寬工程」於12月5日順利決標，為推動重大交通建設再邁進一步，縣長楊文科今天表示，...

明德水庫觀光不要看天吃飯 苗栗縣政府研議拉管線挹注水量

苗栗縣頭屋鄉明德水庫枯水期恐衝擊觀光，縣府、公所及農田水利署等相關單位將會勘，研議從新店溪上游神秘谷攔砂壩，管線引水挹注...

苗栗大湖草莓、溫泉季周末登場 警方祭出多項交管措施

苗栗縣冬季知名大湖草莓、泰安溫泉旅遊景區，今年的草莓溫泉季系列活動從本周末起登場，將正式進入旅遊旺季，預期吸引大批人車潮...

交通量大路不平破損多 竹市府斥資1.3億改善84條道路

新竹市多處路段平日交通量大，長期使用後出現龜裂、車轍及破損。新竹市政府為確保行車安全推動「安心路平計畫」，今年度截至11...

閒置地活化做停車場 南苗市場買菜難停車困境明年初獲紓緩

苗栗市南苗市場買菜停車一位難求，市公所爭取中山路對面的國有財產署及軍方土地活化，設置臨時停車場，畫定202個機車停車格、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。