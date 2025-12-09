台中西屯區3家日租套房斷水斷電處分 中市府再度執行
到台中住宿人數逐年增加，113年達893萬人次，住宿人數為6都第2，今年1至10月已達約754萬人次，為維護到台中旅客的住宿安全及消費權益，中市府上半年強制執行4家日租套房斷水斷電處分，昨天和今天再度祭出鐵腕，強制執行3家西屯區日租套房斷水斷電處分。
台中市觀旅局表示，日租套房就是非法旅宿，台中市多集中於逢甲、一中、勤美等商圈周邊，在網路訂房平台標榜自助入住、交通便利、CP值高、鄰近商圈等誘因吸引旅客訂房入住，但並沒有經過政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也沒有投保公共意外責任險。
為規避政府查緝，訂房後業者多會要求加Line私訊聯繫，甚至以提供優惠價格的名義，要求消費者取消平台交易訂單，改以現場現金交易，交易過程既不透明又無保障，如發生消費糾紛或公安事件，消費者往往求償無門。
這次執行3家日租套房斷水斷電處分，位於西屯區逢甲商圈附近，分別在社區集合住宅、巷弄民宅及公寓大樓內，中市府旅館業聯合稽查小組於112至114年間查獲非法經營事證，依發展觀光條例各裁罰2次並勒令歇業，但業者無視法令仍繼續營業，為保障旅客住宿安全及消費權益，觀旅局昨天和今天會同警察局、都發局、消防局、環保局、電力公司及自來水公司等單位到現場拆除電錶及水錶，強制停止供水供電，貫徹市府杜絕日租套房等非法旅館經營的決心。
觀旅局強調，日租套房等非法旅宿已列入市府專案取締重點對象，除有專人定期上網搜尋違規廣告資料進行列管，更不分平假日會同都發局、警察局、消防局等單位加強聯合稽查，查獲非法經營事證立即依發展觀光條例裁處並勒令歇業；針對經勒令歇業仍繼續營業者，除按次依查獲房間數裁罰金額加倍處罰外，並依法移送相關主管機關採取停止供水、供電、封閉、強制拆除或其他必要可立即結束經營措施，呼籲非法業者千萬不要以身試法。
觀旅局提醒，住宿前查詢台中市或全國各地合法旅館或民宿再訂房，或於現場投宿前查看旅客接待處是否有是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。如發現日租套房等非法旅宿場所，可檢附明確經營事證資料向觀旅局提出書面檢舉，經查證屬實且為首次裁罰，裁罰金額新台幣10萬元以上者，於受處分人完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。
