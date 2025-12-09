流感疫情本周恐升溫！公費疫苗剩26.8萬劑 增購13.1萬劑12月下旬配送

衛福部疾管署最新統計，公費流感疫苗自10月1日起接種截至昨日已施打641萬人次，目前疫苗僅剩下26.8萬劑。疾管署考量今年度公費流感疫苗接種踴躍，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，預計12月下旬到貨配送。

疾管署發言人林明誠說，疾管署原預估12月中旬開始，流感疫情將逐漸升溫，但東北季風本周報到，氣溫開始降溫，並觀察大眾運輸工具的乘客僅約5成戴口罩，顯示民眾對流感疫情警覺性不高，預估疫情本周應就會開始升溫。而流感疫苗施打踴躍。

疾管署統計，本流感季施打率最高的前三縣市為高雄市99.1%、彰化縣98.9%、宜蘭縣97.9%，甚至連往年施打率較低的台北市接種率也達到94.8%、新北市95.2%。

依疾管署監測資料顯示，第49周為11月30日至12月6日，類流感門急診就診計8萬5213人次，較前一周下降；另近7日新增21例流感併發重症病例，其中1例H1N1、18例H3N2、2例A未分型，以及15例死亡包括3例H1N1、12例H3N2。

依實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計370例重症病例，包括108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型，以及66例死亡含22例H1N1、43例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，92%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），中國大陸疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國處高點，近一周呈下降或略降趨勢，東南亞部分國家如泰國、越南等，自9月中後便進入活躍期，流感病例增多；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

另自今年11月12日起，疾管署增加提供不同製程的Novavax疫苗，新冠疫苗累計接種數約151萬人次，其中Novavax JN.1疫苗累計接種約2.6萬人次。疾管署表示，國內新冠疫情目前處低點波動，第49周新冠門急診就診計1102人次，較前一周下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

今年10月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占80%為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家、地區如中國、香港、日本、南韓以NB.1.8.1占比為高。

疾管署呼籲，今年10月1日疫苗開打後，還尚未接種新冠疫苗的公費對象盡快前往接種，12歲以上的公費對象可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿6個月以上至11歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。