聽新聞
0:00 / 0:00
佳德鳳梨酥卡「黑色異物」衛生局稽查揪2缺失 限16日前改善
鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善，否則將開罰最高2億元罰緩。
有民眾向媒體投訴，日前購買佳德鳳梨酥拆包裝竟發現鳳梨酥外層夾著黑色異物，向店家反應後，店家僅收回產品送回工廠檢視，並把有問題鳳梨酥拿掉後再寄回來，完全沒有進一步說明，也沒有致歉或後續處理，痛批「40年老店的衛生也太讓人怯步」。
衛生局表示，今天已到店家稽查，剛製作完成及已包裝鳳梨酥均未見異物，但販售場所食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失事項，已要求業者16日前改善完成，若屆時複查不符規定，將依「食安法」開罰6萬到2億元罰緩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言