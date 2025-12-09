快訊

張忠謀帶數十位主管花7天下班時間待台積電三廠 進行的秘密任務不簡單

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

聽新聞
0:00 / 0:00

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」衛生局稽查揪2缺失 限16日前改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善。圖／北市衛生局提供
鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善。圖／北市衛生局提供

鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善，否則將開罰最高2億元罰緩。

有民眾向媒體投訴，日前購買佳德鳳梨酥拆包裝竟發現鳳梨酥外層夾著黑色異物，向店家反應後，店家僅收回產品送回工廠檢視，並把有問題鳳梨酥拿掉後再寄回來，完全沒有進一步說明，也沒有致歉或後續處理，痛批「40年老店的衛生也太讓人怯步」。

衛生局表示，今天已到店家稽查，剛製作完成及已包裝鳳梨酥均未見異物，但販售場所食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失事項，已要求業者16日前改善完成，若屆時複查不符規定，將依「食安法」開罰6萬到2億元罰緩。

鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善。圖／北市衛生局提供
鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善。圖／北市衛生局提供
鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善。圖／北市衛生局提供
鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善。圖／北市衛生局提供

鳳梨酥

延伸閱讀

佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物？ 北市衛生局將派案稽查

聯邦銀、高雄銀擬進駐亞資專區

嘉義燈會變身超級遊戲城 瑪利歐專區、小提燈搶先公開

冰箱有異味…別再放咖啡渣除臭！譚敦慈曝1法寶：降低食物中毒風險

相關新聞

B型流感來勢洶洶！醫喊留意3症狀：比腸胃炎燒得更重

近期氣溫驟降，各種病毒也跟著活躍起來。耳鼻喉科醫師提醒，近來不僅A型流感患者增多，B型流感也頻繁出現，症狀包括高燒、明顯肌肉痠痛及腸胃不適。與一般腸胃炎相比，B型流感患者「發燒更高、痠痛更明顯」，若出現相關症狀，務必及早就醫並快篩，必要時使用抗病毒藥物。

慢性腎臟病只會默默地壞掉！ 醫揭台灣日常外食七大「腎臟地雷」

一位慢性腎臟病第三期患者，三年前僅看診一次後便未再追蹤。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

流感疫情本周恐升溫！公費疫苗剩26.8萬劑 增購13.1萬劑12月下旬配送

衛福部疾管署最新統計，公費流感疫苗自10月1日起接種截至昨日已施打641萬人次，目前疫苗僅剩下26.8萬劑。疾管署考量今...

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」衛生局稽查揪2缺失 限16日前改善

鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人...

國內傳本土感染「球黴菌」首例 疾管署：50歲多男從事這職業容易感染

衛福部疾管署今最新公布，本土首例感染「球黴菌」患者現蹤。疾管署發言人林明誠表示，患者是一名50歲本國籍男性，8月初出現倦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。