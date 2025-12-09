佳德鳳梨酥卡「黑色異物」衛生局稽查揪2缺失 限16日前改善

鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理共2項缺失，要求限期改善，否則將開罰最高2億元罰緩。

有民眾向媒體投訴，日前購買佳德鳳梨酥拆包裝竟發現鳳梨酥外層夾著黑色異物，向店家反應後，店家僅收回產品送回工廠檢視，並把有問題鳳梨酥拿掉後再寄回來，完全沒有進一步說明，也沒有致歉或後續處理，痛批「40年老店的衛生也太讓人怯步」。