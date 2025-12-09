肯定政府開放旅宿業用移工 許舒博：執行面仍有落差

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全國商業總會今天在喜來登飯店舉辦 「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，商總理事長許舒博（左三）邀請行政院長卓榮泰（左二）及部會首長一同與會，並提出65項意見尋求政策調整的共識。記者許正宏／攝影
全國商業總會今天在喜來登飯店舉辦 「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」,商總理事長許舒博(左三)邀請行政院長卓榮泰(左二)及部會首長一同與會,並提出65項意見尋求政策調整的共識。記者許正宏/攝影

商總今舉辦「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，許舒博邀請行政院長卓榮泰及部會首長一同與會，並提出65項意見尋求政策調整的共識。面對產業界最關注的缺工議題，商總理事長許舒博表示，肯定政府針對旅宿業開放移工，但在執行面仍有落差。

此次本次座談會共有9提案聚焦在人力短缺問題。許舒博憂心指出，除了觀光、旅宿業找不到人，連廢棄物清除、資源回收、紙器製造等攸關民生的基礎產業，都面臨工人嚴重不足的窘境。

許舒博表示，對於政府放寬外國技術人力留用、開放中階技術人力引進的方向表示肯定，但「執行面」還是有落差，許多細節卡關，導致業者「看得到、吃不到」，部分行業受限於僵化的法規分類，至今仍無法申請外籍移工，也急需政府協同解決。

許舒博指出，台灣缺工很重要一塊是逃跑移工，很多到高山開採水果、茶葉等工作，都是逃跑移工在做，因此要檢討逃跑移工是否刑責過低，以及是否需要法制化。

而對於目前的朝野僵局，許舒博也表示，工商界期盼一個穩定且安全的經營環境，讓企業能夠長期深耕並持續發展，當前朝野關係不是很好，並非企業所樂見，為了國家安全、經濟發展與人民安定，工商團體願意承擔溝通橋樑的角色，在合規合理的前提下請各理事長拜會各黨團，促請朝野做出對正確的決策。

許舒博強調，工商界不願見到國家發展陷入停滯，除了持續與政府保持對話，也希望能積極協助促成朝野之間溝通，共同為台灣的未來尋求共識。

相關新聞

B型流感來勢洶洶！醫喊留意3症狀：比腸胃炎燒得更重

近期氣溫驟降，各種病毒也跟著活躍起來。耳鼻喉科醫師提醒，近來不僅A型流感患者增多，B型流感也頻繁出現，症狀包括高燒、明顯肌肉痠痛及腸胃不適。與一般腸胃炎相比，B型流感患者「發燒更高、痠痛更明顯」，若出現相關症狀，務必及早就醫並快篩，必要時使用抗病毒藥物。

慢性腎臟病只會默默地壞掉！ 醫揭台灣日常外食七大「腎臟地雷」

一位慢性腎臟病第三期患者，三年前僅看診一次後便未再追蹤。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

流感疫情本周恐升溫！公費疫苗剩26.8萬劑 增購13.1萬劑12月下旬配送

衛福部疾管署最新統計，公費流感疫苗自10月1日起接種截至昨日已施打641萬人次，目前疫苗僅剩下26.8萬劑。疾管署考量今...

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」衛生局稽查揪2缺失 限16日前改善

鳳梨酥名店「佳德糕餅舖」被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，衛生局今前往稽查，發現店家冰箱內食材未離地架高、私人...

國內傳本土感染「球黴菌」首例 疾管署：50歲多男從事這職業容易感染

衛福部疾管署今最新公布，本土首例感染「球黴菌」患者現蹤。疾管署發言人林明誠表示，患者是一名50歲本國籍男性，8月初出現倦...

