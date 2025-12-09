肯定政府開放旅宿業用移工 許舒博：執行面仍有落差
商總今舉辦「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，許舒博邀請行政院長卓榮泰及部會首長一同與會，並提出65項意見尋求政策調整的共識。面對產業界最關注的缺工議題，商總理事長許舒博表示，肯定政府針對旅宿業開放移工，但在執行面仍有落差。
此次本次座談會共有9提案聚焦在人力短缺問題。許舒博憂心指出，除了觀光、旅宿業找不到人，連廢棄物清除、資源回收、紙器製造等攸關民生的基礎產業，都面臨工人嚴重不足的窘境。
許舒博表示，對於政府放寬外國技術人力留用、開放中階技術人力引進的方向表示肯定，但「執行面」還是有落差，許多細節卡關，導致業者「看得到、吃不到」，部分行業受限於僵化的法規分類，至今仍無法申請外籍移工，也急需政府協同解決。
許舒博指出，台灣缺工很重要一塊是逃跑移工，很多到高山開採水果、茶葉等工作，都是逃跑移工在做，因此要檢討逃跑移工是否刑責過低，以及是否需要法制化。
而對於目前的朝野僵局，許舒博也表示，工商界期盼一個穩定且安全的經營環境，讓企業能夠長期深耕並持續發展，當前朝野關係不是很好，並非企業所樂見，為了國家安全、經濟發展與人民安定，工商團體願意承擔溝通橋樑的角色，在合規合理的前提下請各理事長拜會各黨團，促請朝野做出對正確的決策。
許舒博強調，工商界不願見到國家發展陷入停滯，除了持續與政府保持對話，也希望能積極協助促成朝野之間溝通，共同為台灣的未來尋求共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言