國內傳本土感染「球黴菌」首例 疾管署：50歲多男從事這職業容易感染

衛福部疾管署今最新公布，本土首例感染「球黴菌」患者現蹤。疾管署發言人林明誠表示，患者是一名50歲本國籍男性，8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀，經檢驗為感染球黴菌，此也是透過疾管署實驗室首度經培養驗出的個案。經抗黴菌藥物治療，症狀已獲改善。

林明誠說，確診首例本土球黴菌的個案為貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作，推測貨櫃在國外球黴菌流行地區裝載過程中，受汙染塵土可能被帶入貨櫃內或附著於貨物本身，當進口貨櫃卸貨後，人員於修補及清潔空貨櫃作業過程中，可能敲敲打打而擾動含有球黴菌的粉塵，吸入後進而感染。

疾管署防疫醫師李宗翰說，此名個案沒有糖尿病、免疫力低下等疾病，由於個案8月初出現症狀後，直到八月中旬前往醫療院所就醫，檢查時透過支氣管鏡，取得一些檢體進行微生物檢驗，經培養出黴菌，因為它的型態與球黴菌相似，再把檢體送至疾管署的實驗室檢驗，最終確認是球黴菌感染。

李宗翰指出，個案於球黴菌潛伏期期間沒有出國史，活動範圍也僅限於住家與工作地點，研判此為國內首例本土個案，並推測感染源與貨櫃維修的暴露有關。

林明誠指出，球黴菌非法定傳染病，不會人傳人，一般會自行痊癒，但因為台灣貨櫃運輸往來頻繁，需提醒邊境工作人員、貨櫃作業相關從業人員多加注意，建議工作時應配戴口罩，並定期健康檢查，當出現咳嗽超過一周、夜間盜汗、皮疹、關節痛等疑似症狀就應警覺。

林明誠說，多數球黴菌感染者沒有症狀，約四成患者於潛伏期一至四周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀，雖然九成患者會自行痊癒，但免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群可能出現肺部或其他部位的嚴重感染，致死率低於百分之一。

疾管署表示，球黴菌的病原為「Coccidioides spp.」存在於流行地區，包括美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區的鹼性、沙質土壤中。感染途徑主要是透過吸入含球黴菌孢子塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。

在治療方面，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。

台大醫院於今年8月底曾對外表示，近年球黴菌快速累計13例，都去過美國西部或南部。疾管署署長羅一鈞（當時為副署長）說，目前已備妥檢驗試劑、建立送驗機制，將發醫界通函提醒。

台大醫院外科部主任陳晉興指出，台大醫院在2022到2025年間卻迅速累計13例，且均具美國西部或南部旅居、工作或旅遊史，這些病人一開始大多被懷疑是肺癌或腫瘤，甚至動了胸腔手術，最後才確診，如果台大已發現13例，其他醫院恐怕也有，只是還沒被辨識出來。

對此，疾管署長羅一鈞說，經疾管署比對，台大公佈13例個案，加上文獻曾有的8例，但其中有一例為重複個案，因此，國內當時估計總共曾有20例的境外移入個案，而從8月底開始進行檢驗後，沒有再偵測到新的境外移入個案，但出現此本土個案應是第21例，也是本土首例。

至於，台中日前傳出一例疑似黴球菌個案，經病理切片後，再請國內外的病理專家複閱，一致認為說應是麴菌，因此不屬於本土個案。