慢性腎臟病只會默默地壞掉！ 醫揭台灣日常外食七大「腎臟地雷」

一位慢性腎臟病第三期患者，三年前僅看診一次後便未再追蹤。營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，該患者上周再度就診時，腎功能已惡化至第四期。他直言，慢性腎臟病不會讓人感到疼痛，只會默默地壞掉，直到某天突然變得嚴重。

劉博仁醫師近日在粉專分享，當年花了不少時間向該患者衛教，明確指出要多喝水、少喝手搖飲、少鹽、避免加工品及高磷、高鉀食物，但患者並未在生活上落實。劉博仁進一步指出，許多人以為腎臟病變是「吃太鹹」造成，但真正可怕的腎臟殺手其實是血糖、血壓、血脂控制不佳。

長期高血糖會讓腎絲球慢慢硬化失能，高血壓則像水柱不斷衝擊細如髮絲的腎臟血管，導致內皮發炎、彈性下降，血脂異常更會加速腎臟動脈硬化，讓血流量逐漸減少。這三項指標若控制不良，會讓腎臟每天都被加速損害，患者卻毫無感覺。

劉博仁特別點名七類台灣外食裡的「腎臟地雷」:

1.滷味、鹹酥雞、火鍋料 含高鈉及磷酸鹽添加物。 2.手搖飲、奶茶的奶精 富含無機磷且高糖。 3.便利商店便當、滷雞腿、三寶飯 台灣外食普遍比自煮多出兩倍以上的鈉。 4.泡麵、鍋燒意麵湯頭 鈉含量常逼近每日建議上限。 5.燒烤、韓式料理 高蛋白及醬料過鹹都會造成腎臟壓力。 6.海帶、昆布、地瓜葉 到了腎臟第四期，鉀將難以排出，容易導致心律不整，因此須控制攝取量。 7.香腸、火腿、熱狗、貢丸 無機磷的吸收非常高，比吃一般肉類更傷腎。

此外，劉博仁醫師還提到，許多人一天只喝500至800毫升水，但喝水不足會讓尿液濃縮，增加腎臟負擔及結石風險。大多數人每日需要1500至2000毫升水分，才能讓腎臟在乾淨的環境中運作。