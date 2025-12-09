B型流感來勢洶洶！醫喊留意3症狀：比腸胃炎燒得更重

近期氣溫驟降，各種病毒也跟著活躍起來。耳鼻喉科醫師提醒，近來不僅A型流感患者增多，B型流感也頻繁出現，症狀包括高燒、明顯肌肉痠痛及腸胃不適。與一般腸胃炎相比，B型流感患者「發燒更高、痠痛更明顯」，若出現相關症狀，務必及早就醫並快篩，必要時使用抗病毒藥物。

