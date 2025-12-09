B型流感來勢洶洶！醫喊留意3症狀：比腸胃炎燒得更重

快訊

流感示意圖。圖／AI生成
近期氣溫驟降，各種病毒也跟著活躍起來。耳鼻喉科醫師提醒，近來不僅A型流感患者增多，B型流感也頻繁出現，症狀包括高燒、明顯肌肉痠痛及腸胃不適。與一般腸胃炎相比，B型流感患者「發燒更高、痠痛更明顯」，若出現相關症狀，務必及早就醫並快篩，必要時使用抗病毒藥物。

臉書粉專「弘育聯合診所－皮膚專科＆耳鼻喉科」分享病例，一名高中生近日因39度高燒、嘔吐前往就醫，臉色蒼白、全身不適，伴隨肌肉痠痛。由於腸胃炎較少出現如此高燒，醫師立即安排流感快篩，結果呈現B型流感陽性，後續給予克流感治療。

醫師指出，12月天氣變冷，上呼吸道感染患者明顯增加，也有不少人出現鼻過敏、氣喘等呼吸道敏感症狀。近幾周除了A型流感外，B型流感陽性也不在少數，常見表現為發燒、痠痛、腸胃道症狀，「與腸胃炎相比，B型流感的發燒通常更高，也更容易全身痠痛」，出現類似不適應儘速求醫。

疾管署表示，流感病毒有A～D型，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A（H3N2）、A（H1N1），以及B型流感為主。疾管署提醒，年底聚會多，傳染風險可能升高，而流感與新冠疫苗需約兩周才能建立足夠保護力，建議符合資格者儘快接種。此外，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變、發紺（血氧含量不足，使皮膚或四肢等呈青紫色的現象）等危險徵兆，務必立即就醫，以降低重症風險。

