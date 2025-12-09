影／打工籌足旅費...第八年來台表演魔術 藏谷和夫帶給偏鄉學童歡笑

日籍業餘魔術家藏谷和夫自籌旅費巡迴東南亞表演，今到彰化縣中興國小表演魔術，全程一個多小時讓活動中心洋溢歡笑聲，藏谷和夫教學校主任變魔術，還揭開這個魔術的神秘面紗，全校師生和家長120多人看魔術表演也現學1個魔術技巧。

鹿港新興國小校長詹宏基透過友人聯絡上78歲藏谷和夫，3日到17日在彰化縣10所偏鄉小校表演魔術，中興國小是第四站，全校89名學童和30多名師長觀看「Mr.Kura」藏谷和夫表演氣球穿刺不破、筷子變出大花束等魔術，表演最高潮是邀請校長陳世杰當魔術助理，藏谷和夫把雞蛋蛋液倒進帽子，然後倒扣在陳世杰頭上，竟然沒蛋液流下，全場發出「哇」驚呼聲。

壓軸好戲現場教學，藏谷和夫請中興國小兩名主任上台學魔術，雙手十指交岔，在雙手大拇指之後的吸管「飄浮」移動，小朋友和師長連連讚歎「真厲害」，藏谷和夫用日語問「想知道吸管為什麼會移動嗎？」台下大聲用中文回應「想」，藏谷和夫讓兩名主任張開雙手，原來左（或右）手的中指事先貼雙面膠，雙手十指交岔時貼雙面膠的中指微屈，快速黏起吸管，雙手大拇指放開就能製造吸管飄浮效果。

多名師長看藏谷和夫破解飄浮吸管魔術，不禁笑說台灣俚語「江湖一點訣，說破不達三分錢。」校長陳世杰表示，藏谷和夫自學魔術，退休後到東南亞國家貧困地區、台灣偏鄉表演魔術自娛娛人，所需費用都靠自己到加油站打工籌措，從不接受捐款，這次第八年來台巡演，為中興國小帶來歡笑，呼應世界人權日每個人都有快樂權利，非常有意義。

藏谷和夫不會講中文，發給中文說明今年他累計巡演剛好20年，對他來說是很特別的一年，去年他到台灣115所小學、幼兒園等單位表演總計1萬2千人觀看，在台期間他得到很多朋友的支持和幫助，心裡很感謝，希望透過這樣表演帶給大家笑容、驚喜和一段特別的回憶，並建立沒語言隔閡的友誼，雖然他年紀漸長但不會放棄挑戰自己，今年會繼續努力，希望大家多多支持。 Mr.Kura藏谷和夫把裝有蛋液的帽子倒扣在彰化縣中興國小校長陳世杰頭上，事後拿毛巾擦拭完全沒蛋液的頭部，陳世杰坦言剛才有點緊張。記者簡慧珍／攝影

商品推薦