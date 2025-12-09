台水︰擴大減免水費設立「馬上辦中心」 服務基隆汐止受影響用戶
台水公司9日表示，因應11月27日八堵抽水站油污事件，公司已於第一時間完成水源切換、淨水設施調整與水質監測等應變作業，確保供水水質不受影響。為協助受影響用戶，台水已成立「馬上辦服務中心」，並擴大減免水費，將主動辦理水費減免半個月，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請；另減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。
台水指出，本次組成跨單位「馬上辦服務中心」於基隆及汐止兩地同步受理相關諮詢，民眾若對水質狀況、清洗水塔方式、清洗補償申請或水費減免有任何疑問，都可直接向服務中心洽詢，由專人提供協助。此次補償範圍涵蓋新山淨水場供水區域，包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區，以及新北市汐止區的用戶。
台水說明，民眾若委託廠商清洗水塔者，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請，受理期間自2025年12月9日(二)起至2026年2月10日(二)止。民眾可至基隆服務所、汐止營運所臨櫃辦理，或郵寄申請；服務時段延長至平日晚上8時，周六及國定假日亦提供受理。
