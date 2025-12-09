菲律賓點名台灣豬肉祭出進口禁令 高雄聯合稽查5千件豬肉製品全合規

防堵非洲豬瘟跨境傳播，菲律賓昨天祭出對西班牙、台灣豬肉進口禁令，高市府為強化防疫全面提升戒備，市長陳其邁責成跨局處團隊啟動聯合專案稽查，逐一清查豬肉及其加工製品的產地來源，包括網購平台稽查共2927件，以及食品工廠、餐飲業、市場攤商與東南亞商品批發等實體通路累計稽查2648家，肉品來源均全數合規。

衛生局表示，電商與社群團購已成為民眾採購生活食品的重要渠道，而豬肉製品種類繁多，從生鮮冷藏、冷凍豬肉到肉鬆、肉乾、香腸等加工品，甚至含豬肉泡麵、肉包與熟食包，皆有可能因來源不明而造成疫情破口。

此次專案擴大查核網路平台，包括警察局、衛生局等單位合力稽查，逐項比對產品產地是否涉及非洲豬瘟疫區，查核結果全數合格，未發現不法情形。

在實體販售端也同步結合消保官與經發局展開地毯式查察，食品工廠、餐飲業者、市場攤販、夜市商圈到東南亞商品批發超市皆列入清查範圍，截至12月5日共查核2648家，肉品來源標示均正確無違規，未出現非法輸入或標示不實狀況。