菲律賓點名台灣豬肉祭出進口禁令 高雄聯合稽查5千件豬肉製品全合規

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局前往市場攤商查察肉品來源。圖／衛生局提供
高市衛生局前往市場攤商查察肉品來源。圖／衛生局提供

防堵非洲豬瘟跨境傳播，菲律賓昨天祭出對西班牙、台灣豬肉進口禁令，高市府為強化防疫全面提升戒備，市長陳其邁責成跨局處團隊啟動聯合專案稽查，逐一清查豬肉及其加工製品的產地來源，包括網購平台稽查共2927件，以及食品工廠、餐飲業、市場攤商與東南亞商品批發等實體通路累計稽查2648家，肉品來源均全數合規。

衛生局表示，電商與社群團購已成為民眾採購生活食品的重要渠道，而豬肉製品種類繁多，從生鮮冷藏、冷凍豬肉到肉鬆、肉乾、香腸等加工品，甚至含豬肉泡麵、肉包與熟食包，皆有可能因來源不明而造成疫情破口。

此次專案擴大查核網路平台，包括警察局、衛生局等單位合力稽查，逐項比對產品產地是否涉及非洲豬瘟疫區，查核結果全數合格，未發現不法情形。

在實體販售端也同步結合消保官與經發局展開地毯式查察，食品工廠、餐飲業者、市場攤販、夜市商圈到東南亞商品批發超市皆列入清查範圍，截至12月5日共查核2648家，肉品來源標示均正確無違規，未出現非法輸入或標示不實狀況。

衛生局提醒，所有豬肉產品輸入台灣前均須通過檢疫，民眾切勿透過代購、託運或網購方式私自引進來源不明的豬肉製品，以免觸法。一旦查獲屬禁止輸入國家產品，將通報農業部防檢署及財政部關務署處理，依食品安全衛生管理法違規者可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

高市衛生局前往市場攤商查察肉品來源。圖／衛生局提供
高市衛生局前往市場攤商查察肉品來源。圖／衛生局提供
高市衛生局人員稽查餐飲業肉品來源。圖／衛生局提供
高市衛生局人員稽查餐飲業肉品來源。圖／衛生局提供

