手刀準備！春節9天連假返鄉潮 台金航線明晚6時開放訂位

明年春節共有9天連假，台金管制航線將於明日晚間6時起同步開放訂位，本次台金航線運能共提供1052架次、9萬7160個座位數；金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

明年春節假期2月14日至2月22日有9天連假，民航局規劃2月13日至2月23日為航空疏運期，共計11天。民航局說明，春節連假仍以金門、澎湖及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

縣府提醒，春節尖峰時段的機票將加註使用限制。包括2月13日至2月18日台灣往金門方向，以及2月18日至2月23日金門往台灣方向的航班，機票均標示「限當日當班次」、「逾期作廢」，以確保有限航班資源有效利用。若旅客因故無法搭乘，務必於班機起飛前通知航空公司取消訂位，並依原票規定辦理退票，以免影響自身權益。

此外，縣府也提醒，尖峰日期與時段一位難求，但依往年經驗，離峰航班仍多有空位，建議民眾彈性調整行程，改搭次佳日期或離峰優惠航班，不僅可減少候補等待時間，也有機會享有票價優惠。居住離島的鄉親若能提早規劃赴台團圓行程，亦可避開返鄉高峰人潮。