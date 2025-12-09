台南8旬翁趾甲厚長不願修剪 足部護理團隊助解困

快訊

中央社／ 台南9日電

台南市一名86歲老翁因雙足趾甲過厚導致嵌甲症狀，因一碰就痛而不願接受家屬修剪，多年累積又厚又長趾甲，直到因其他病症住院，院方會診足部護理照護團隊，終於解決困擾。

奇美醫院傷口暨足部護理師魏秀慧今天在院內衛教宣導會表示，這名高齡男性病患有失智等其他病症，平日由家人及看護照顧，因雙足厚甲導致嵌甲，一碰到就喊痛且容易情緒失控，照顧者多年來不敢協助修剪，造成趾甲愈來愈厚，而且開始出現變形狀況。

魏秀慧表示，病患今年8月因其他病症住院，家屬接受諮詢後決定會診足部護理照護團隊，剛開始病患仍抗拒接受處理，需要局部約束肢體才能進行，但經專業程序照護處理後，住院期間就順利解除困擾多年的嵌甲問題，患者在症狀改善後，甚至主動接受護理師後續照護雙手指甲。

她說，台灣邁入超高齡社會，銀髮族足部健康照護需求愈來愈高，而長輩可能因為視力不佳或肢體靈活度下降，導致日常自行清潔照護不夠完整，甚至有微小傷口未及時發現導致惡化，影響行走步態，成為造成老年人容易跌倒高風險因子。

魏秀慧指出，時序進入冬季，氣溫下降會造成血液循環減弱、皮膚乾燥龜裂、神經敏感度下降，使長者更容易出現足部傷口、感染等問題，除了注意清潔，若能學習日常足部保健運動及下肢肌力運動，可有效改善足部循環、預防跌倒。

她說，建議家屬每日注意長輩足部皮膚，趾甲處可以軟毛牙刷協助清潔，溫水泡腳可促進足部血液循環，但冬季泡腳更容易出現皮膚乾燥、角化現象，建議每次時間以10至15分鐘為限，並適當使用乳霜避免乾裂。

