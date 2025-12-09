追星族準備！雙子座流星雨14日現身 合歡山有機會捕捉火流星

雙子座流星雨將於12月14日登場，在理想無光害環境下，每小時可望看見近百顆流星。南投合歡山暗空公園因擁有國際認證、視野遼闊，再度成為觀星熱點；為便利上山民眾，台灣好行清境線提供接駁服務，串聯沿線景點，帶動冬季旅遊熱度。

合歡山暗空公園是全台首座、全亞洲第三座取得國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，海拔高、光害低，能清楚觀賞銀河與高亮度流星。其中鳶峰的「鳶峰星空劇場」以球形投影設備打造沉浸式空間，結合天文展示、互動導覽，讓旅客在等待流星之餘，也能認識合歡山生態與原民文化。新的經營團隊已進駐，未來將規劃更多元的觀星體驗。

南投縣觀光處表示，雙子座流星雨特色為速度中等偏慢、約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現火流星。因劃過速度不快，餘痕不明顯，反而能讓觀星者更容易辨識。

隨著觀星需求升溫，交通部觀光署輔導南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，成為前往鳶峰觀星平台的重要交通方式。民眾可自埔里出發，沿途經霧社、青青草原，抵達翠峰站後再轉乘公車上山，交通規畫完整。

清境線沿途串聯「青青草原綿羊秀」及「清境高空觀景步道」等景點，不僅便於抵達觀星點，也讓旅客能以更輕鬆的方式享受深度旅遊。

南投縣年底活動接續登場，包括南投花卉嘉年華、日月潭與清境星空派對跨年晚會等，民眾同樣可透過台灣好行到達。縣府表示，無論是追流星、賞花，或在高山迎接新年煙火，完善的交通服務讓遊客能更從容欣賞南投冬季的獨特魅力。