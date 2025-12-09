研究：吃泡菜能增強人體免疫系統
多吃泡菜能增強免疫力！韓國健康研究指出，泡菜能增強抗原呈現細胞的活性，這些免疫細胞能夠有效處理病原體，並激發輔助性T細胞針對特定的病原體發動攻擊，以增強人體免疫系統。如今，泡菜不僅是傳統發酵食品，更是具有科學驗證的免疫健康功能性食品。
泡菜觸發免疫系統
《ScienceAlert》報導，世界泡菜研究所針對約40名超重成年人進行為期12週的觀察，其中兩組受試者服用不同類型的泡菜粉，分別為利用環境中微生物自然發酵而成，以及利用特選細菌培養物發酵而成，另外還有一組受試者服用安慰劑。
研究顯示，泡菜能增強抗原呈現細胞 (APC) 的活性，這些免疫細胞能夠有效處理病原體，並激發輔助性T細胞針對特定的病原體發動攻擊，以增強人體免疫系統。對此，輔助性T細胞發生了基因改變，使其對任何觸發免疫反應的因素都能更快產生反應。
在其他免疫細胞維持不變下，泡菜主要作用於輔助性T細胞，而非刺激整個免疫系統，而維持免疫平衡至關重要，因為免疫系統必須能夠有效應對感染，同時避免過度發炎傷害組織。
免疫調節效果
《SciTechDaily》指出，泡菜不僅能刺激免疫系統，還能在增強防禦能力與抑制過度反應中扮演精確調節的角色，而根據發酵方法的不同，其免疫調節效果也會存在差異。因此，未來可透過使用發酵劑技術有效提升泡菜的保健作用。
如今，泡菜不僅是傳統發酵食品，更是具有科學驗證的免疫健康功能性食品，未來將有機會應用在開發保健食品、提高疫苗效力，以及預防免疫性疾病等不同領域。
