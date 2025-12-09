校園廚餘送清潔隊竟要老師押車 學校怨災難「下午課沒辦法上」
中央將終止廚餘餵豬，彰化縣學校午餐廚餘本周起回收，彰化縣環保局協調清潔隊協助學校及團膳業者處理廚餘，但有學校老師社群發文抱怨須押車與「廚餘車」前往清潔隊倒廚餘，抵達後還需出示相關證明文件，否則不予受理，老師下午的課沒辦法上，影響學生受教權。
彰化縣環保局與清潔隊此次站在協助立場，卻成為炮口，對此彰化縣環保局長江培根表示，團膳業者若不願配合公所清潔隊指定清除方式，可自行委託合法的清除處理業處置；若要請清潔隊協助，須配合清潔隊指定方式收運廚餘。
經與教育處協調，考量各鄉鎮市清潔隊人力及轄內學校數量不同，有些清潔隊可直接到校清廚餘，部分則請團膳業者將廚餘運至清潔隊指定場所集中後，由清潔隊載至焚化爐處理。
彰化市與員林市負責的學校數較多，學校又擔心清潔隊若不每天來載運，會造成學校衛生問題，因此由團膳業者到學校再送廚餘到清潔隊指定場，為避免團膳業者在途中載收非學校廚餘，才要求學校人員押車，但有學校人員抱怨，學校若有3家廠商，不就要派三位老師隨同；對千人以上大校來說簡直是災難。
彰化市公所清潔隊說，與環保局討論後，預計下周起學校廚餘可在校先秤重後由經手人簽名，並記錄離校時間，最後在清潔隊端在秤重確認數量，學校人員不必跟隨廚餘車。
