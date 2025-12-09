年輕人網路公審九旬翁插隊 醫怒嗆：這就是厭老、變態正義魔人

近日有年輕人質問老阿公插隊，拍影片PO網公審，卻反遭撻伐惹議。時事評論家、醫師沈政男怒嗆，「這就是厭老、變態正義魔人」，跟交通檢舉達人一樣，背後是變態的正義需求，更令人訝異的是，台灣竟在一個世代間就把敬老傳統毀棄。

沈政男指出，一名阿公飯後結帳見隊伍太長，他無法久站，將足夠的錢放櫃檯，人就走掉，之後有年輕人追出餐廳，錄影質問阿公插隊，把他們當白痴；阿公回說他已90多歲，年輕人嗆還是要排隊，事後將影片PO網引來撻伐才鎖或刪文。

他進一步表示，他有沒有說過，台灣的厭老年代已經到來？九旬翁結帳事件，就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人事件一樣。若仔細觀察這兩件事的影片，可以發現驚人的相似之處，似乎也能解釋厭老氛圍興起的一部份原因。

捷運飛踢事件根源在於反博愛座，此觀念背後心態一致：為何要設博愛座、要讓座給老人？把我們當白痴？殊不知，年老本身是一個功能退化的危險因子，人老後雖有個別差異，但整體來講，不如年輕人，基於社會正義給予禮讓或優先服務。

沈政男說，敬老傳統好不好是另一回事，令人訝異的是，竟在一個世代之間，就把敬老傳統毀棄，凸顯當代社會與文化底蘊的淺薄與脆弱，一個新流行、新點子、新氛圍，就能不留情地把舊傳統、舊文化扔到垃圾桶，好像你們才是進步與開明。

敬老傳統的毀棄、厭老氛圍的興起，跟老年歧視有很大關係，許多人認為年老就會觀念守舊、無法學習新規定、不願意遵守群體規則，甚至反進步改革，於是一看到任何優待老人家的人事物就反感，覺得自身權益被老人家妨礙，就罵人打人。

他更痛批，如果只是對老人反感，私下報復也就罷了，但那些年輕人就是要把影片貼上網，讓大家知道，我做了件打擊壞老人的舉動！跟交通檢舉達人有何不同？背後就是變態的正義需求，在其他方面得不到滿足，然後專門找日常小事來發洩。