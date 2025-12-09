啄木鳥目送昆蟲食物靠近又飛離 網友笑反應慢半拍

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了。圖／武陵農場提供
武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了。圖／武陵農場提供

武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了，網友笑說牠反應慢半拍，精彩畫面引起網友討論。

武陵農場臉書粉專小編將同事拍到的畫面PO網，看圖說故事寫「路過就差點變午餐，誰受得了？」小編說這是農場同事連拍，拍到的難得畫面。

小編說，拍攝畫面的武陵農場露營區，一隻大赤啄木鳥正停靠樹幹上努力找午餐，突然一隻小蟲飛過來，連拍畫面可看到，啄木鳥看到食物飛近又飛離，狀似目送對方離開，網友稱讚畫面掌握太好。小編說，小蟲差點成為大赤啄木鳥的午餐，昆蟲的生死瞬間，也是自然生態一環。

武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了。圖／武陵農場提供
武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了。圖／武陵農場提供
武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了。圖／武陵農場提供
武陵農場露營區昨天被拍到特殊畫面，啄木鳥目送昆蟲靠近又飛離，被稱到手的食物飛了。圖／武陵農場提供

