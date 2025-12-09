新北元旦升旗435藝文特區登場 碰碰狐、鯊魚寶寶同樂

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府副祕書長柯慶忠表示，115年元旦升旗活動，以「新北好YOUNG doo doo doo」為主題，邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴大小朋友迎新年。記者葉德正／攝影
迎接2026年，新北市府今天舉行「115年元旦升旗活動記者會」，副祕書長柯慶忠表示，今年元旦活動首次移師板橋435藝文特區馬卡龍草原舉行，以「新北好YOUNG doo doo doo」為主題，邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶陪伴大小朋友迎新年，完成集章任務還可獲鯊寶餐袋、鯊寶應援巾，還有機會抽中iPhone17等好禮。

柯慶忠表示，新北市自100年起舉辦元旦升旗活動，今年邁入第16年，首度選在板橋435藝文特區舉行。活動健走路線將從板橋跨越新月橋至新莊廟街，串聯兩地重要景點，也象徵人文交流與區域共榮，歡迎市民一同動起來，以好心情、好步伐迎接全新的運勢。

健走自馬卡龍草原出發，經新月橋前往新莊廟街後折返主會場，全程約3.4公里。沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章，即可回到主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。

活動將於10日上午10時準時開放報名，限量2000名，民眾成功報名並於當日完成指定集章任務者，除可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還有機會抽中 iPhone 17、Switch 2 等豐富大獎；另新莊「武聖廟」及「慈祐宮」也準備開運限量金幣與平安符，為市民祈福開運、迎向好年。

民政局長林耀長補充，元旦活動自上午9時起至下午3時止，現場安排多組表演團體接力演出，還有童趣市集，匯集新北嚴選商家、新北青農等文創攤位。

民眾持新北幣APP至新北幣活動攤位掃描 QR Code ，即可獲得 100 元合作店家優惠券，數量有限，送完為止。請提前下載並註冊成為新北幣APP會員，至活動現場完成指定任務即可領取新北幣。

活動會場也會舉行碰碰狐及鯊魚寶寶見面會，讓大朋友、小朋友盡情拍照打卡，打造最有活力、最具童趣的元旦迎新體驗。

民眾成功報名新北元旦升旗，當日完成指定集章任務者，除可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還有機會抽中 iPhone 17。記者葉德正／攝影
