新北消保官抽查9家玩具租賃業者 租約驚見「毀損要消費者原價賠」
市面玩具琳瑯滿目，但有家長擔心買了後，小孩玩幾天就膩了丟在一旁，租賃玩具成為家長新選擇。新北市消保官從11月起至12月，聯合稽查9家玩具及桌遊業者發現有缺失，包含5家業者商品標示不符規定，有8家提供租賃服務業者，契約提到「玩具毀滅損失要照原定價賠償」，未考慮折舊狀況，均要求立即改善。
日前曾有發生出租玩具，發生玩具毀損缺件後被求償高額賠償金的狀況。新北消保官發起行政調查，重點查核「玩具租賃定型化契約條款」及「玩具商品標示」規定，以維護消費安全及權益。
消保官表示，本次稽查發現，業者在商品標示及租賃契約條款上存在多項缺失，其中涉及玩具或桌遊商品販售的7家業者中，有5家業者陳列販售的玩具，或桌遊商品標示不符合規定。包括未標示使用方法或注意事項、警告標示、進口商名稱、地址、電話、國外製造商名稱或原產地等重要資訊。經發局已針對業者輔導並要求限期改善。
另外，在玩具及桌遊租賃服務方面，本次調查有8家業者提供租賃服務，竟發現部分業者的定型化契約條款中，針對玩具毀損滅失情形，訂有要求消費者依「原定價賠償」的規定。
消保官表示，租賃物若發生毀損，消費者應賠償的金額應考量玩具的折舊。經當場曉諭後，多數業者均表示，未來只有在嚴重毀損時，會依折舊價格計算重置費用，或僅向消費者收取維修費用，而非直接要求消費者支付商品原定價，以保障消費者權益。
消保官提醒，家長或消費者在租賃玩具或桌遊時，務必詳細審閱定型化契約條款，尤其特別注意租賃期間、逾期歸還的罰則，以及租賃物毀損滅失時的賠償責任規定。並確認賠償機制是否合理，若租賃物發生毀損，賠償金額應以折舊價格或維修費用為計算基礎，而非不合理的原定價，以確保自身權益。此外也要注意商品標示資訊，在購買或租賃前，應留意商品是否有完整的標示資訊。
