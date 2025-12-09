屏東酒廠成首座米酒釀造主題環教場所 每20.7公斤酒糟可產生1度電

具有百年歷史的「屏東酒廠」今日獲環境部認證通過成為環境教育設施場所，也是全台首座以米酒釀造為主題的環境教育設施場所。「屏東酒廠」不僅建築物本身就具有歷史意義，還將酒糟用於沼氣發電，讓農業廢棄物華麗轉身為能源，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電。此外，酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至9成，每支酒瓶重複使用次數達5次。

環境部國家環境研究院表示，這座創立於1923年的百年酒廠，不僅是南台灣最大紅標米酒生產基地，更以具體的永續作為，將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、可以實作的教學內容，讓民眾理解酒廠如何做到循環經濟與製程零廢棄。

國環院指出，屏東酒廠的環境教育意涵除了將酒糟用於沼氣發電，玻璃酒瓶回收重複使用外，還包括將釀酒製程所產生的汙泥轉化為有機肥，每年可達68公噸，這些汙泥應用於廠區綠化空間。此外，大家常聽到的紅標米酒、黃標米酒，究竟有什麼差別，都可以在這裡找到答案。

環境部「環境教育認證審查會」由21位委員組成，環境部政務次長葉俊宏擔任召集人，國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人。審查會委員除政府機關5位代表外，還包括合計14位的民間團體代表及專家學者，該審查會每2個月召開一次。