周末恐迎首波大陸冷氣團降溫明顯 周日周一清晨探12度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周受一波波冷空氣影響，天氣轉冷回溫、再降溫，呼籲民眾注意天氣變化。本報資料照片
本周受一波波冷空氣影響，天氣轉冷回溫、再降溫，呼籲民眾注意天氣變化。本報資料照片

本周受一波波冷空氣影響，中央氣象署科長林伯東上午指出，天氣會轉冷回溫、再降溫，呼籲民眾注意天氣變化。周末冷空氣目前預測強度在東北季風到大陸冷氣團之間，清晨低溫北部、台北約15度上下，周六下午到晚間開始就會感到明顯降溫。

林伯東指出，今天清晨西半部低溫12、13度，台北今晨低溫18、19度。今降雨集中在桃園以北、東半部，尤其宜蘭降雨明顯，有大雨發生。新竹以南天氣較穩定。

明天東北季風減弱，林伯東指出，降雨明顯減少，只剩迎風面大台北山區、宜蘭、基隆北海岸零星降雨。西半部溫差10度以上。

林伯東表示，下一波東北季風周四稍增強，迎風面桃園以北、東半部降雨增多，溫度稍回升，北部宜蘭17-26度，中部17-27度、南部19-29度。周五到周六仍受東北季風影響，但受北邊有系統通過影響，水氣增加，桃園以北及宜蘭降雨持續。

林伯東表示，周六晚到下周日（13晚到14日晨）受到東北季風再增強或大陸冷氣團南下，迎風面降雨持續，降溫明顯，周六下午到晚間開始就會感到明顯降溫，北部宜蘭從22度到周日晨的15度，中南部從24度降到18度，花東從22度降到16度，近山區及山谷清晨氣溫可能更低。

林伯東指出，下周日到下周一，降雨明顯減少，但氣溫再降，北部宜蘭13-22度，中部12-24度，南部14-26度及花東14-22度，近山區及山谷清晨氣溫可能更低。

周末冷空氣南下預估天氣。圖／中央氣象署提供
周末冷空氣南下預估天氣。圖／中央氣象署提供

