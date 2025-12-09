北市抽驗60件火鍋料 青江菜、花生粉等6件不合格

中央社／ 台北9日電

台北市衛生局今天發布火鍋料抽驗結果，自賣場、火鍋店等處抽樣60件，有6件不合格，包含2件青江菜、1件香菜的農藥殘留；2件花生粉的黃麴毒素及1件豆腐類的防腐劑不合格。

台北市衛生局說明，這次執行火鍋料專案抽驗計畫，前往火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等處，共抽樣60件，品項包含高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件。

檢驗品項部分，衛生局說，包含農藥殘留、動物用藥及動物性成分、重金屬（鉛、鎘）、食品添加物（防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑）及真菌毒素。

衛生局進一步說，檢驗結果計有3件蔬菜，包含青江菜2件、香菜1件檢出的農藥殘留不符「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法，可處負責業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

有2件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中的真菌毒素限量，違反食安法，經命限期改正屆期不改正，可處負責業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

另有1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，違反食安法，可處負責業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局說，針對不合格產品，已令販售地點的業者立即下架、禁售，經追查違規產品來源為外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理，來源為北市業者，也將依法處辦。

相關新聞

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

校園廚餘送清潔隊竟要老師押車 學校怨災難「下午課沒辦法上」

中央將終止廚餘餵豬，彰化縣學校午餐廚餘本周起回收，彰化縣環保局協調清潔隊協助學校及團膳業者處理廚餘，但有學校老師社群發文...

1至10月新生兒不到10萬 女性首胎年齡升至31.65歲

台灣的生育率持續處於全球最低水平，且今年再創新低，1至10月的新生兒僅9萬829名，至年底面臨「保12萬」挑戰。在少子化...

佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物？ 北市衛生局將派案稽查

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」近日被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，向業者反應卻只是收回檢查，再寄一份回來，完全沒有...

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，13日(周六...

追星族準備！雙子座流星雨14日現身 合歡山有機會捕捉火流星

雙子座流星雨將於12月14日登場，在理想無光害環境下，每小時可望看見近百顆流星。南投合歡山暗空公園因擁有國際認證、視野遼...

