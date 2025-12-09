北市抽驗60件火鍋料 青江菜、花生粉等6件不合格

台北市衛生局今天發布火鍋料抽驗結果，自賣場、火鍋店等處抽樣60件，有6件不合格，包含2件青江菜、1件香菜的農藥殘留；2件花生粉的黃麴毒素及1件豆腐類的防腐劑不合格。

台北市衛生局說明，這次執行火鍋料專案抽驗計畫，前往火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等處，共抽樣60件，品項包含高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件。

檢驗品項部分，衛生局說，包含農藥殘留、動物用藥及動物性成分、重金屬（鉛、鎘）、食品添加物（防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑）及真菌毒素。

衛生局進一步說，檢驗結果計有3件蔬菜，包含青江菜2件、香菜1件檢出的農藥殘留不符「農藥殘留容許量標準」，違反食品安全衛生管理法，可處負責業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

有2件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中的真菌毒素限量，違反食安法，經命限期改正屆期不改正，可處負責業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

另有1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，違反食安法，可處負責業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局說，針對不合格產品，已令販售地點的業者立即下架、禁售，經追查違規產品來源為外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理，來源為北市業者，也將依法處辦。