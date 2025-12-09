快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

聽新聞
0:00 / 0:00

35歲男不孕查出睪丸癌 醫：及早取精仍可生育

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
茂盛醫院男性泌尿科醫師陳卷書。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院男性泌尿科醫師陳卷書。圖／茂盛醫院提供

1名35歲男子結婚兩年不孕，醫師檢查是無精症，且觸診時發現右側睪丸有一硬塊，經開刀切除並確診為一期睪丸癌。所幸，早期發現，存活率達99%。後續將再開刀從左側睪丸取精、凍精，才能做後續的試管療程拚生機。

茂盛醫院說，根據衛福部人工生殖報告發現，夫妻不孕中「男性生育力差」占比8.6%，凍精是男性保有生育力的提早布署，另根據最新的癌症登記報告，睪丸惡性腫瘤的癌症發生率排名第18，且20至39歲成年男性是高危險群。18歲以上男性可驗精液，青春期男生要避玩「阿魯巴」遊戲，平時也要定期自摸睪丸並測量，以保護男性生育力。

男性泌尿科醫師陳卷書為這名患者觸診時，發現右側睪丸有一個比鵪鶉蛋略小的硬塊，懷疑是睪丸癌。但患者以為是正常。顯示多數人患病因沒有任何其他症狀，所以不容易發現罹病。

所幸，因早期發現，癌細胞尚未擴散到睪丸以外的器官。陳卷書陳醫師說，幫病患切除之前，曾仔細找過整個右側睪丸，連一隻精蟲都沒有，所以只能把生子希望放在左側了」，將二次開刀，從左側睪丸取精、凍精，這對夫妻才能進行後續的試管療程拚生機。

茂盛醫院生殖醫學科醫師陳忠義說，臨床上年輕未婚族群也可能面臨生育風險，曾一名25歲男子初診時即要求凍精，一問之下，原來他被檢查出睪丸癌，需要緊急開刀。父母怕他未來恐斷後，所以帶他來求助，以保住未來生子的機會。根據衛福部人工生殖報告發現，夫妻不孕中屬「男性生育力差」的占比為7%，睪丸癌或相關病變是其中一個因素。

他說，一旦發現生育力有問題，凍精是絕對必要的提早布署，建議至少要取精2次以上，對罹患睪丸癌的男性，因精子質量普遍都不太好，建議至少要取精3次以上。未來結婚後，解凍後的精子可透過「單一精蟲顯微注射技術」，強迫與卵子結合以形成胚胎，受精成功率近80%，受孕率可達30%以上。

陳忠義提醒，男生要要定期檢查自己的睪丸，洗澡時不能只是滑過去而已，而是要認真自摸，去察覺是否有硬塊、形狀是否規則、有無特殊重墜感、陰囊有無積聚液體等，就像女生觸摸檢查乳房那樣仔細，一旦發現異樣，即刻就醫。

茂盛醫院生殖醫學科醫師陳忠義說，一旦發現生育力有問題，凍精是絕對必要的提早布署。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院生殖醫學科醫師陳忠義說，一旦發現生育力有問題，凍精是絕對必要的提早布署。圖／茂盛醫院提供

延伸閱讀

1至10月新生兒不到10萬 女性首胎年齡升至31.65歲

全聯「鯛魚排」驗出動物用藥 醫示警：長期食用恐傷肝腎、致不孕

35歲情侶努力半年遲遲未懷孕 竟是因未婚夫「健康習慣」導致無精症

罹癌、不孕風險增加 全球化工業者將逐步停產「永久性化學品」

相關新聞

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

校園廚餘送清潔隊竟要老師押車 學校怨災難「下午課沒辦法上」

中央將終止廚餘餵豬，彰化縣學校午餐廚餘本周起回收，彰化縣環保局協調清潔隊協助學校及團膳業者處理廚餘，但有學校老師社群發文...

1至10月新生兒不到10萬 女性首胎年齡升至31.65歲

台灣的生育率持續處於全球最低水平，且今年再創新低，1至10月的新生兒僅9萬829名，至年底面臨「保12萬」挑戰。在少子化...

佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物？ 北市衛生局將派案稽查

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」近日被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，向業者反應卻只是收回檢查，再寄一份回來，完全沒有...

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，13日(周六...

追星族準備！雙子座流星雨14日現身 合歡山有機會捕捉火流星

雙子座流星雨將於12月14日登場，在理想無光害環境下，每小時可望看見近百顆流星。南投合歡山暗空公園因擁有國際認證、視野遼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。