35歲男不孕查出睪丸癌 醫：及早取精仍可生育

1名35歲男子結婚兩年不孕，醫師檢查是無精症，且觸診時發現右側睪丸有一硬塊，經開刀切除並確診為一期睪丸癌。所幸，早期發現，存活率達99%。後續將再開刀從左側睪丸取精、凍精，才能做後續的試管療程拚生機。

茂盛醫院說，根據衛福部人工生殖報告發現，夫妻不孕中「男性生育力差」占比8.6%，凍精是男性保有生育力的提早布署，另根據最新的癌症登記報告，睪丸惡性腫瘤的癌症發生率排名第18，且20至39歲成年男性是高危險群。18歲以上男性可驗精液，青春期男生要避玩「阿魯巴」遊戲，平時也要定期自摸睪丸並測量，以保護男性生育力。

男性泌尿科醫師陳卷書為這名患者觸診時，發現右側睪丸有一個比鵪鶉蛋略小的硬塊，懷疑是睪丸癌。但患者以為是正常。顯示多數人患病因沒有任何其他症狀，所以不容易發現罹病。

所幸，因早期發現，癌細胞尚未擴散到睪丸以外的器官。陳卷書陳醫師說，幫病患切除之前，曾仔細找過整個右側睪丸，連一隻精蟲都沒有，所以只能把生子希望放在左側了」，將二次開刀，從左側睪丸取精、凍精，這對夫妻才能進行後續的試管療程拚生機。

茂盛醫院生殖醫學科醫師陳忠義說，臨床上年輕未婚族群也可能面臨生育風險，曾一名25歲男子初診時即要求凍精，一問之下，原來他被檢查出睪丸癌，需要緊急開刀。父母怕他未來恐斷後，所以帶他來求助，以保住未來生子的機會。根據衛福部人工生殖報告發現，夫妻不孕中屬「男性生育力差」的占比為7%，睪丸癌或相關病變是其中一個因素。

他說，一旦發現生育力有問題，凍精是絕對必要的提早布署，建議至少要取精2次以上，對罹患睪丸癌的男性，因精子質量普遍都不太好，建議至少要取精3次以上。未來結婚後，解凍後的精子可透過「單一精蟲顯微注射技術」，強迫與卵子結合以形成胚胎，受精成功率近80%，受孕率可達30%以上。