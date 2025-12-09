坐骨神經痛找上門...像「被電到」 醫：保守治療能明顯改善

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
部立桃園醫院神經外科主任張鵬遠表示，大約7成以上的腰椎問題屬於慢性退化，其中近8成的患者在接受保守治療後都能明顯改善，並非所有人都需要手術。圖／部桃提供
部立桃園醫院神經外科主任張鵬遠表示，大約7成以上的腰椎問題屬於慢性退化，其中近8成的患者在接受保守治療後都能明顯改善，並非所有人都需要手術。圖／部桃提供

65歲的林太太近來因腰痛加上雙腳麻木，連走路都變得吃力。起初她以為只是退化或不小心拉傷，但疼痛從下背一路延伸到腿部，甚至影響睡眠，讓原本簡單的日常活動都變得艱難。就醫檢查後，醫師診斷為「坐骨神經痛」。衛福部桃園醫院神經外科主任張鵬遠表示，大約7成以上的腰椎問題屬於慢性退化，其中近8成的患者在接受保守治療後都能明顯改善，並非所有人都需要手術

張鵬遠表示，坐骨神經痛最典型的症狀，就是從腰部放射到臀部、大腿後側，甚至延伸至小腿或腳底的酸、痛、麻，有時疼痛感會像「被電到」一樣強烈，且多半以單側較為明顯。另一類常見的情形是走不久，走一小段路就腳酸、腳麻，被迫停下休息，歇一下又能再走，但不久後仍會再次不舒服，這種反覆走走停停，不只令人煩躁，也讓生活品質大幅下降。

張鵬遠說，好消息是，多數坐骨神經痛並不需要立即接受手術，保守治療通常是治療第一線，包括復健、物理治療、藥物調整與生活習慣改善。物理治療能放鬆肌肉、緩解神經受壓情形；藥物則能減少發炎、降低疼痛，讓患者逐漸恢復活動能力。若症狀較嚴重或反覆發作，醫師也可能評估介入性治療，如神經阻斷或硬膜外注射，幫助減少發炎並加速改善。

至於手術的時機，張鵬遠強調，通常是在症狀持續惡化、保守治療無效、出現明顯下肢無力，或已影響日常生活時，才會進一步與患者討論手術選項。多數民眾並不會走到此階段，因此不必過度擔心。

桃園醫院神經外科病房護理長馬靜儀提醒，治療之外，日常生活照護同樣關鍵，平時應避免久坐久站，維持正確姿勢，減少彎腰搬重物；適度進行核心肌力訓練與伸展運動，有助保護腰椎、降低復發風險。同時維持規律運動與健康體重，也能有效減少脊椎負荷。

馬靜儀表示，坐骨神經痛雖然常見，但並非難以改善的疾病。多數患者透過合適的治療與生活調整，都能重拾行動自由，不再被腰腿疼痛綁住步伐。若近期也有腰痛、腿麻或走不久就得停下的情況，建議及早就醫檢查，越早處理，才能走得更穩、過得更輕鬆。

