台中51歲男工作時心臟驟停昏倒 7次電擊救回他

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院加護病房主任姚智偉（右）和心臟血管科主任鄭詩璁聯手搶救病患。圖／長安醫院提供
長安醫院加護病房主任姚智偉（右）和心臟血管科主任鄭詩璁聯手搶救病患。圖／長安醫院提供

一名51歲男性在工作時突然昏倒，救護車抵達時已無心跳呼吸，台中市消防局太平分隊EMT救護人員與長安醫院急診團隊的接力急救，經過7次電擊去顫、CPR與插管搶救，終於成功患者從鬼門關前救回。住院的21天期間，患者透過「TTM目標溫控治療」降低腦細胞的損傷，並透過心導管手術植入去顫器，最後順利康復出院。

長安醫院說，患者送抵醫院時，急診團隊立即迅速為他插管維生，並會診心臟血管科主任鄭詩璁。在緊急導管檢查後，確認患者是心臟衰竭引起的嚴重致命性心律不整，導致心臟驟停。為降低缺氧造成的腦部損傷，患者接著被送往加護病房接受「TTM目標溫控治療」等後續治療。

加護病房主任姚智偉說，「TTM目標溫控治療」就是俗稱的低溫療法，是搶救心臟驟停病人的最後一環，能改善神經學預後及提高存活率。原理是將患者的核心體溫控制在32°C 至37°C 的目標範圍，並維持24至72小時，藉由減緩身體的新陳代謝與腦部氧氣消耗，進而減少因缺氧導致的腦細胞損傷，降低預後失能，甚至成為植物人的機率。

所幸在加護病房照護下，患者病情逐漸穩定，意識也逐漸清醒，為預防未來再次發生心跳停止的風險，鄭詩璁為患者植入心臟去顫器，在偵測到致命性心律不整時自動放電去顫，提供即時、永久性的保護。另一方面，也與神經科合作，替患者安排「靜脈營養補充」輔助療法，加速身體機能復原。

長安醫院說，該院透過縝密的跨科協調與消防弟兄的合作，成功贏得與死神的拔河。接著還搭配心導管手術、靜脈營養補充輔助療法，提供完善的醫療照護，讓患者能盡速復原。

患者 加護病房 成功

相關新聞

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

1至10月新生兒不到10萬 女性首胎年齡升至31.65歲

台灣的生育率持續處於全球最低水平，且今年再創新低，1至10月的新生兒僅9萬829名，至年底面臨「保12萬」挑戰。在少子化...

佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物？ 北市衛生局將派案稽查

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」近日被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，向業者反應卻只是收回檢查，再寄一份回來，完全沒有...

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，13日(周六...

坐骨神經痛找上門...像「被電到」 醫：保守治療能明顯改善

65歲的林太太近來因腰痛加上雙腳麻木，連走路都變得吃力。起初她以為只是退化或不小心拉傷，但疼痛從下背一路延伸到腿部，甚至...

台中51歲男工作時心臟驟停昏倒 7次電擊救回他

一名51歲男性在工作時突然昏倒，救護車抵達時已無心跳呼吸，台中市消防局太平分隊EMT救護人員與長安醫院急診團隊的接力急救...

