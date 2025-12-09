台中51歲男工作時心臟驟停昏倒 7次電擊救回他

一名51歲男性在工作時突然昏倒，救護車抵達時已無心跳呼吸，台中市消防局太平分隊EMT救護人員與長安醫院急診團隊的接力急救，經過7次電擊去顫、CPR與插管搶救，終於成功將患者從鬼門關前救回。住院的21天期間，患者透過「TTM目標溫控治療」降低腦細胞的損傷，並透過心導管手術植入去顫器，最後順利康復出院。

長安醫院說，患者送抵醫院時，急診團隊立即迅速為他插管維生，並會診心臟血管科主任鄭詩璁。在緊急導管檢查後，確認患者是心臟衰竭引起的嚴重致命性心律不整，導致心臟驟停。為降低缺氧造成的腦部損傷，患者接著被送往加護病房接受「TTM目標溫控治療」等後續治療。

加護病房主任姚智偉說，「TTM目標溫控治療」就是俗稱的低溫療法，是搶救心臟驟停病人的最後一環，能改善神經學預後及提高存活率。原理是將患者的核心體溫控制在32°C 至37°C 的目標範圍，並維持24至72小時，藉由減緩身體的新陳代謝與腦部氧氣消耗，進而減少因缺氧導致的腦細胞損傷，降低預後失能，甚至成為植物人的機率。

所幸在加護病房照護下，患者病情逐漸穩定，意識也逐漸清醒，為預防未來再次發生心跳停止的風險，鄭詩璁為患者植入心臟去顫器，在偵測到致命性心律不整時自動放電去顫，提供即時、永久性的保護。另一方面，也與神經科合作，替患者安排「靜脈營養補充」輔助療法，加速身體機能復原。

長安醫院說，該院透過縝密的跨科協調與消防弟兄的合作，成功贏得與死神的拔河。接著還搭配心導管手術、靜脈營養補充輔助療法，提供完善的醫療照護，讓患者能盡速復原。