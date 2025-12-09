小磨坊又爆黑胡椒粒摻蘇丹色素 知名甜點LADURÉE石蠟紙溶出試驗超標

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，包含蔬果、食物包材、調味料等，共15品項在邊境遭攔截，其中1862年於法國巴黎起家的知名甜點品牌「LADURÉE」，由法國進口一批石蠟紙，溶出試驗不合格，被要求退運或銷毀。另，國內知名調味料小磨坊，上周才被揪出黑胡椒粒使用禁用農藥，本周報驗的印度香芹粉，又被檢出蘇丹色素一號，被要求銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，一批輸入業者「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，以正庚烷於25℃放置一小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣581ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，這批法國的石蠟紙在邊境必須退運或銷毀。

「拉朵蕾股份有限公司」為法國甜點「LADURÉE」在台灣登記名稱，該公司以馬卡龍聞名全球，十餘年前首度在台灣販售，3年前一度退出台灣，今年9月再度回到台灣販售，店舖位置就設在台北101大樓4樓。劉芳銘說，因本次違規，食藥署針對拉朵蕾股份有限公司，在邊境查驗比率，從一般抽批調升為加強抽批，抽驗比率為20%至50%。

另有一批輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，被檢出蘇丹一號。劉芳銘說，依「食安法」屬於不得使用的物質，這批印度的香芹粉在邊境必須銷毀，不得退運。食藥署統計近半年，印度香料用乾燥植物共報驗2批，檢驗不合格為1批，就是這次蘇丹色素不合格，而針對蘇丹色素，該署已在去年4月起，至明年11月止採監視查驗，100％檢驗蘇丹色素合格才放行。