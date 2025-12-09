快訊

腸胃常腹瀉懷疑腸道壞菌過多 醫揭關鍵不在細菌、盯緊這三點更重要

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，重要應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。圖／振興醫院提供
許多人腸胃不好、經常腹瀉，懷疑是腸道內壞菌過多，但其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也未必是腸道菌所引發的。振興醫院大腸直腸外科主任黃任嫻表示，相較於懷疑腸道內壞菌過多，更需注意的是，正常人一到三天排便一次，都是可接受的次數，重要應觀察糞便的顏色、粗細、型態，以及解便時是否合併其他症狀。

黃任嫻說，腸道菌是指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物。它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。

腸道內的原生菌，其中有一些能保護及穩定腸黏膜，並製造殺菌、抗菌的物質來對抗其他病原菌，重建腸黏膜屏障功能，驅趕壞菌，所以被視為對人體健康有益的微生物，即為益生菌。常見益生菌種包含乳酸桿菌、比菲德氏菌、嗜熱鏈球菌和酵母菌等，適當補充可以改善腸道消化功能、保護腸黏膜、提升免疫力。

但若是出現感染、黏膜發炎損傷、抗生素濫用等情形，恐造成腸道壞菌的增生，如食入含病菌的食物可能導致腸道感染，使得壞菌濃度增加，或是自體免疫疾病或乳糖、麩質不耐症等過敏症，可能引起慢性發炎，損傷腸黏膜屏障，導致腸道菌叢失衡，甚至是過度使用抗生素，可能殺死體內益生菌，導致壞菌增加。

黃任嫻提醒，如發現糞便顏色呈現深黑色，則可能有胃潰瘍等情況；如為全暗紅色糊便，則可能有腸道發炎出血等問題；如為粗細正常的黃色糞便帶有血塊，則可能是痔瘡的問題；但如果排便時，已持續幾周有解不乾淨的感覺，合併糞便變成如筆般細長，並帶有黏液血絲，則需懷疑腸癌的可能性。

如果糞便顏色正常，但一星期至少有一天有排便不適的狀況，如便秘或腹瀉等，加上不明原因的腹部絞痛，並持續三個月以上，則可能是大腸激躁症作祟。建議發生以上情況時，不要自行亂服成藥，應至大腸直腸外科或胃腸科門診就醫檢查，以確定病症的真正原因，進而對症下藥，以避免延誤病情或導致惡化。

至於，益生菌種類繁多，且製成製劑後相關療效的研究有限，所以服用益生菌是否具備保健腸道的療效，須視個人的健康狀況而定，加上益生菌定義為營養食品，內容標示規範不如藥品嚴格，故一般民眾購買時，應選擇經衛福部食藥署審核通過的產品。

