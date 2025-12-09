1至10月新生兒不到10萬 女性首胎年齡升至31.65歲

台灣的生育率持續處於全球最低水平，且今年再創新低，1至10月的新生兒僅9萬829名，至年底面臨「保12萬」挑戰。在少子化壓力下，國健署於今年11月上路新制試管嬰兒補助3.0，提高補助額度最高15萬，也鼓勵民眾再生育第二胎、第三胎。

生殖醫學科醫師廖娸鈞指出，台灣女性首胎平均生育年齡已提升至31.65歲，比20年前晚了4年。高齡生育對母嬰健康構成極大威脅，包括增加流產、早產及妊娠併發症風險，胎兒發生唐氏症、低出生體重或先天異常的機率也較高。

廖娸鈞說，卵巢功能與年齡高度相關，35歲前是生育黃金期，38歲後成功生育機率大幅遞減。卵巢功能下降並不會有明顯症狀，許多女性以為「月經規律＝生育力正常」，月經正常不代表卵子數量與品質好。建議女性30歲起，每年定期檢查AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙），了解卵巢儲備量有助於生育計畫。

現代人不孕主因是晚婚晚育，加上壓力、過勞、不良生活習慣等，每7對夫妻約有1對有不孕困擾。女性和男性的因素各占40%，剩下20%則是雙方因素或不明原因，廖娸鈞建議，若備孕半年未果就應進行生育力檢查，不孕檢查不代表一定要做人工生殖，可先諮詢和調整生活，找出原因並及早介入治療。

舞蹈老師楊楊分享求子心路歷程，多年來積極備孕卻始終未果，雖然檢查數據都正常，醫生也找不到明確原因。先後嘗試排卵藥、2次人工受孕皆失敗，後來進行試管療程，才順利懷孕生下女兒「舞吉」。新的試管補助3.0上路後，補助提高到15萬，她有信心挑戰第二胎，讓「舞吉」有個手足陪伴。

廖娸鈞表示，補助3.0上路後，門診出現許多「想再生二胎」的家庭，甚至不少38至40歲的女性抓緊生育時間。對許多家庭來說，政府的生育補助能讓他們更願意行動，也協助在有限的生育年齡裡，提升成功的機會。