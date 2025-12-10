2026諾貝爾大健康論壇 聚焦眼視光、美容抗衰老新未來海內外頂尖專家齊聚 討論智慧醫療在醫療的應用

由諾貝爾醫療體系、鴻海科技集團及高雄醫學大學指導，並由台灣眼視光醫學會、台灣醫事法律學會、台灣微整形美容醫學會、台灣國際醫療暨健康產業協會共同聯名主辦的「2026諾貝爾大健康論壇」，即將於2026年1月11日(日)在台北國際會議中心（TICC）盛大登場。內容豐富且具國際視野，論壇將以「眼視光暨智慧醫療」與「美容暨抗衰老醫療」雙主題揭開序幕，匯聚來自兩岸與國際的醫學專家，共同分享全球最新醫療科技、臨床應用趨勢與智慧醫療法規發展框架，預期將吸引逾1200位醫師及相關產業人士參與。

圖／諾貝爾眼科提供

眼視光論壇規模全面升級 鴻海科技集團及高雄醫學大學擔任指導單位

台灣眼視光醫學會暨台灣醫事法律學會理事長張朝凱教授表示，諾貝爾大健康論壇已邁入第19屆，過去18屆由諾貝爾醫療體系協同其它學術單位一同舉辦，2026年的論壇在內容與規模上全面升級，並邀請到高雄醫學大學、鴻海科技集團及年代媒體集團擔任指導單位，現場聚焦AI智慧醫療、AR眼鏡發展應用與智慧醫療在各醫療領域的應用。

除了邀請眼科界及高雄醫學大學多位知名教授擔任講師及主持人之外，鴻海科技集團B事業群姜志雄總經理也將在主題演講中發表《鴻海3+3+3 數位轉型之數位健康實踐與AI落地》，年代媒體集團也推薦張雅琴主播及謝金河社長分別擔任開幕典禮主持人及主題演講者。接在開幕式之後第一場論壇，鴻海也邀請多位專家包含鴻海靜廣軒總監、揚明光學康博銓技術長、鴻海劉秉昊執行長等人來深入探討眼視光科技在AI產業的臨床應用；第二場論壇，則是邀請AR產業鏈的知名專家，如佐臻梁文隆董事長講述《AI 時代的 AR 眼鏡》，鍾杰 專案經理講述《將 AR 設計願景化為產業現實》，》和GIS陳伯綸技術長講述《近眼顯示技術趨勢》等議題。

至於第三場論壇則聚焦智慧醫療在中醫、西醫、牙醫、藥學、護理及醫材的最新應用，主辦單位特別邀請到各相關醫事團體及公會共襄盛舉，來吸引除了眼視光和美容醫學之外的其他醫事人員踴躍參與。

圖／諾貝爾眼科提供

眼視光論壇中眼科專場論壇及視光專場論壇匯集國際專家及多位中國大陸學者蒞台演講

關於眼科第四場「白內障及屈光手術論壇」跟第五場「兒童近視防控論壇」，主辦單位，特別邀請國際及兩岸眼視光權威醫師來台發表臨床學術演說，大陸專家包括：北京大學人民醫院李岩教授，上海復旦大學附屬眼耳喉鼻科醫院知名眼科專家 周行濤教授、褚仁遠教授以及竺向佳教授北京茗視光的李瑩教授和周躍華教授及多位知名學者。另外第六場及第七場的視光專場論壇也分別邀請到ASIA OPTOMETRIC MANAGEMENT ACADEMY(AOMA)及各大學視光系老師擔任課程的規劃，討論各種近視控制的實證方法和臨床指引。

美容暨抗衰老醫療論壇鏈結醫美產業 促進醫療合作並健全創新治理

台灣微整形美容醫學會理事長暨淨妍集團執行長陳俊光醫師表示，隨著美容醫學與抗衰科技市場規模持續攀升，新材料與新技術正全面驅動醫療級美學的創新發展。本次論壇精心規劃多元而前瞻的主題議程，內容涵蓋新世代雷射與光電治療技術、注射治療的整合策略，以及埋線拉提與再生醫學的臨床應用，從技術到策略全面解析，帶領產業共同掌握未來美學醫療的關鍵趨勢。

最後，台灣延緩衰老暨細胞再生醫學會理事長暨諾貝爾醫療體系(視光科技公司)董事長陳美齡醫師表示，本次活動期望讓參與者深入掌握眼科與美容醫學的創新發展趨勢，並進一步促進眼視光醫學、美容醫學與相關產業鏈的跨域合作。期許在跨領域合作與專業人才的投入下，為台灣醫療及大健康產業注入新能量，開創更多合作契機。

圖／諾貝爾眼科提供

【2026諾貝爾醫療大健康論壇】精彩論壇重點議程一覽

一、 1樓【眼視光暨智慧醫療論壇】

● AI科技驅動之醫療創新應用

● AR眼鏡與産業鏈發展

● 智慧醫療在各醫療產業的應用

● 屈光手術與白內障治療新進展

● 近視控制與兒童視力保健

● 視光領域中新科技的應用與發展

二、 2樓【美容暨抗衰老醫療論壇】

● 新世代雷射光電治療技術

● 注射治療與埋線拉提整合策略

● 延緩衰老、功能醫學及再生醫學的應用

● 紋繡生活美容

誠摯邀請醫療從業人員、學者及產業夥伴參與研討，為提升臺灣大健康福祉共同努力。

報名連結：https://www.nobel.health/