佳德鳳梨酥產品內出現黑色異物？ 北市衛生局將派案稽查

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」近日被民眾投訴，購買的產品內竟出現黑色不明異物，向業者反應卻只是收回檢查，再寄一份回來，完全沒有說明或補償，讓陳情人痛批衛生及態度都令人堪憂，北市衛生局表示，目前已派案稽查，若有缺失，逾期未改，將依法開罰。

根據「壹蘋新聞網」報導，有民眾日前購買佳德鳳梨酥，拆該包裝竟發現外層夾著黑色異物，向店家反應後，店家僅收回產品送回工廠檢視，並把有問題鳳梨酥拿掉後再寄回來，完全沒有進一步說明，也沒有致歉或後續處理，痛批「40年老店的衛生也太讓人怯步」。

衛生局表示，目前已派案稽查，如查獲食品異物或衛生缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。民眾如有消費爭議，可向當地消費者保護中心提起申訴。