周末最強冷空氣+輻射冷卻 天氣風險：轉冷趨勢明顯

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周末入冬以來最強冷空氣南下，轉冷趨勢明顯。聯合報系資料照片
周末入冬以來最強冷空氣南下，轉冷趨勢明顯。聯合報系資料照片

本周有幾波冷空氣，天氣變化大，周末入冬最強冷空氣，更是明顯轉冷。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明天好天氣回暖短暫空檔，周四起東北季風再度南下轉雨；周末接續東北季風增強，北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，下周日起隨乾冷空氣南下後，輻射冷卻明顯、各地更轉冷，低溫不排除下探約12–13度，提醒民眾注意。

林孝儒指出，今持續受東北季風影響，北部及東部陰時多雲，普遍有廣泛短暫陣雨，迎風北部沿海至東北部降雨最多，已有大雨發生，不過白天起降雨會減緩。今預測高溫約21-24度，低溫約17-19度。中南部影響小，可維持晴時多雲，高溫約25-28度，低溫約17-20度，日夜溫差較大。

周三東北季風減弱，預測各地晴時多雲，林孝儒說，高溫約25-29度，低溫18-21度，氣溫回暖短暫空檔。周四、周五新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨，氣溫微幅下滑，高溫約22-24度，低溫18-20度；中南部維持晴時多雲，高溫25-28度，低溫18-20度。迎風面北、東部降雨機會高，尤其東北部降雨最多。

林孝儒指出，周末接續東北季風增強，預測北部至東部持續陰有短暫陣雨，中南部晴時多雲；下周日起隨乾冷空氣南下後，迎風北、東部降雨可望減緩，轉多雲或晴，但輻射冷卻明顯、各地更轉冷，沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探12–13度。此波冷空氣轉冷趨勢明顯、但強度尚待觀察，呼籲民眾持續關注最新預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

