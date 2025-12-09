快訊

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
入冬最強冷空氣周末南下。聯合報系資料照
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，13日(周六)至14日有機會受偏強東北季風或大陸冷氣團影響機率；至於12月中旬起至1月上旬全台氣溫以偏暖為主，12月中旬起至1上旬，宜蘭仍有降雨偏多的趨勢。

最近天氣，賈新興指出，10日宜花東沿海及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。11日受微弱東北季風影響，新竹以北及宜花有零星短暫雨。12日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後花東亦有零星短暫雨。13日至14日，受偏強東北季風或大陸冷氣團影響的機率，13日新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

至於14日大台北山區及宜花仍有零星短暫雨。15日至16日各地天氣晴朗穩定。17日午後宜花東有零星短暫雨。18 日大台北東側及宜花有零星短暫雨。 

賈新興表示，周末這波冷空氣很可能是入冬首波大陸冷氣團，歐洲模式預測台北站可降到13、14度，歐洲AI模式預測約14度，達大陸冷氣團標準，冷空氣強度大概明天可以確定。最冷時間點是下周日（14日）入夜到下周一（15日）清晨，下周二氣溫就會回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

