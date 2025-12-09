快訊

嘉義市鐵路高架工地古蹟遺構現身 全台第2個「三代同堂車站」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市鐵路高架工地發現日治時期最早117年第一代轉車台遺構，年代追溯1908年縱貫線通車，是台灣現存最早的轉車台。圖／嘉市文化局提供
嘉市鐵路高架工地發現日治時期最早117年第一代轉車台遺構，年代追溯1908年縱貫線通車，是台灣現存最早的轉車台。圖／嘉市文化局提供

台中鐵路高架以「三代同堂車站」聞名全國：1917年第二代古蹟車站、2018年新車站，加上原地保存第一代遺構，成就鐵道文化地景。如今，嘉市鐵路高架也朝同樣方向邁進，故事更添驚喜。高架工地發現日治時期最早117年第一代轉車台遺構，年代追溯1908年縱貫線通車，是台灣現存最早的轉車台。市府文資委員會審議，將轉車台公告為古蹟。鐵道局為此工程變更，現址保留，追加4800萬元經費增加40個月工期，讓百年歷史重見天日。

嘉義現在使用的第2代火車站，早就列為市定古蹟，隨著高架車站預計2029年完工啟用，嘉義將成為全台第2個「三代同堂」車站，更特別的是第二代與第三代車站未來將共構並行，現今古蹟車站將成為高架車站的入口，形成全國少見的「雙層古今交疊」景觀。

除轉車台，近期施工又發現其他歷史遺構，引來詩人渡也高度關注。他指出，從台中與嘉義第一代至第三代站體位置差異，可看出城市發展的脈絡，嘉義第一代車站靠近北港車頭，是昔日商旅貨運最繁盛的區段，後來車站往前移7、80公尺，城市中心也隨之轉移，台中站是向右（向北）移百公尺左右，第一代火車站附近一直是南北貸物集散地，所以，早年火車站大倉庫廠房都在第一代火車站旁邊，至今仍在，但已非常老舊了。這些變動透露城市聚落、物流動線與生活重心的演變脈絡，凸顯遺構保存重要性。嘉市可借鏡台中保存模式，讓後代能清楚讀出城市歷史。

嘉市文化局表示，文資委員會通過監看計畫，由考古團隊全程監看高架工程，一旦挖掘出文物即時記錄、保存。第一代轉車台及第2代火車站已列為古蹟，其餘出土的遺構文資價值判定是否原地保留。隨工程推進、文史脈絡逐一浮現，嘉義朝「三代同堂車站」規畫。當高架化2029年完工啟用，嘉義火車站將不只是交通節點，更將成為串起城市百年記憶歷史新地標。

