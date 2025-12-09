入冬最低溫要來了！ 粉專：愈來愈有冬天的感覺

冷空氣一波波，周末冷空氣恐是入冬最強。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，愈來愈有冬天的感覺。

「林老師氣象站」表示，今持續受東北季風增強影響，環境水氣偏多，迎風面的桃園以北、東北部及東半部地區雲量偏多，並有局部短暫陣雨。基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨最為持續且顯著，有局部大雨發生的機會。預估雨勢今天上半天比較集中，下雨時間也會比較長；下半天後逐漸趨緩、減弱。

今溫度部份，北台灣整天約攝氏18至23度，南部地區低溫在攝氏16至19度、高溫在攝氏26至29度之間。

「林老師氣象站」指出，下一波冷空氣降溫更猛，預估14日（下周日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。