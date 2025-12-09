快訊

小煜離婚導火線曝光！知情人士爆前妻為他簽下保密協議

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

入冬最低溫要來了！ 粉專：愈來愈有冬天的感覺

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
冷空氣一波波，周末冷空氣恐是入冬最強。聯合報系資料照片
冷空氣一波波，周末冷空氣恐是入冬最強。聯合報系資料照片

冷空氣一波波，周末冷空氣恐是入冬最強。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，愈來愈有冬天的感覺。

「林老師氣象站」表示，今持續受東北季風增強影響，環境水氣偏多，迎風面的桃園以北、東北部及東半部地區雲量偏多，並有局部短暫陣雨。基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨最為持續且顯著，有局部大雨發生的機會。預估雨勢今天上半天比較集中，下雨時間也會比較長；下半天後逐漸趨緩、減弱。

今溫度部份，北台灣整天約攝氏18至23度，南部地區低溫在攝氏16至19度、高溫在攝氏26至29度之間。

「林老師氣象站」指出，下一波冷空氣降溫更猛，預估14日（下周日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天氣動態

延伸閱讀

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

入冬最強降溫要來了！吳聖宇：周日晚到下周一晨探10度以下

第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨

相關新聞

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

入冬首波大陸冷氣團周六南下，冬衣準備好。

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

入冬最強冷空氣要來了！賈新興：周日夜周一晨最冷恐為首波大陸冷氣團

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，13日(周六...

入冬最低溫要來了！ 粉專：愈來愈有冬天的感覺

冷空氣一波波，周末冷空氣恐是入冬最強。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，愈來愈有冬天的感覺。

不只頭暈、呼吸困難！網議８種「貧血症狀」別輕忽身體警訊

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「貧血症狀」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大貧血症狀有哪些。

馬拉松新手該注意什麼？網友熱議六大QA一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「馬拉松新手QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大馬拉松新手QA。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。