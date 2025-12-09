快訊

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

首波大陸冷氣團周六南下 吳德榮：周日起三天最低溫探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周末入冬以來最強冷空氣南下，預估恐是首波大陸冷氣團。本報資料照片
入冬首波大陸冷氣團周六南下，冬衣準備好。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，這波入冬最冷空氣，最新歐洲模式模擬調整為：周六(13日)白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下周日至周二(14至16日)乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下周日、一白天偏涼、早晚很冷，下周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下周日晚、周一晨及下周二晨氣溫降至最低，最新模擬仍將首次降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

吳德榮說，今晨氣溫略升，中南部仍有輻射低溫；截至上午5時02分各地區平地的最低氣溫約在13至17度。今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲籠罩，降水回波在北部陸地、東半部海上，北台灣明顯降雨。今上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

今各地區氣溫為：北部17至23度、中部13至28度、南部13至29度及東部17至27度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日、周四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。周四晚至周五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

