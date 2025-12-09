健康你我他／醫美是條不歸路 運動睡覺更實在

某天在火車上，有人讓座給我，對我有點小衝擊，覺得只有幾根白髮的我，並不老呀！又一次，在捷運車廂裡，幫一位小女孩撿起她掉落的髮夾，她對我說：「謝謝奶奶！」我嚇了一跳，我何時躍升到奶奶層級，我可還沒準備好。

為此，我開始染髮，朋友邀我去醫美除斑，我爽快答應。到了診所，環境不錯，有舒服的沙發及精緻茶點。不過，羊毛出在羊身上，琳瑯滿目的醫美項目，每一種都價格不菲。我本來只是要除斑，在服務人員推銷下又買了美白項目。

除斑結束，服務人員又說，除斑通常要兩到三次才能完全把臉部斑點除乾淨，想和我約下一次時間，我問：「下一次的療程要再付費嗎？」答案是「要」，本來打折後覺得不貴，但幾次加起來就不便宜。原來這就是商家的促銷手段，先用低價吸引顧客走進醫美診所，再用三寸不爛之舌推銷各種醫美產品，讓你心甘情願把錢從荷包裡掏出來。

醫美是一條不歸路，除去的斑點會再長，拉皮除皺紋也無法一勞永逸。大部分醫美項目屬侵入性治療，多年後可能變形或有副作用，許多明星整容後，僵硬的臉部表情就是最好的說明。

現在我想通了，「自然就是美！」勤快運動、好好睡覺、營養均衡及保持好心情，讓自己精神奕奕、容光煥發、不顯老態，醫不醫美都不重要了。