聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／醫美是條不歸路 運動睡覺更實在

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
「自然就是美！」勤快運動、好好睡覺、營養均衡及保持好心情，讓自己容光煥發。圖／張桂瓊提供
「自然就是美！」勤快運動、好好睡覺、營養均衡及保持好心情，讓自己容光煥發。圖／張桂瓊提供

某天在火車上，有人讓座給我，對我有點小衝擊，覺得只有幾根白髮的我，並不老呀！又一次，在捷運車廂裡，幫一位小女孩撿起她掉落的髮夾，她對我說：「謝謝奶奶！」我嚇了一跳，我何時躍升到奶奶層級，我可還沒準備好。

為此，我開始染髮，朋友邀我去醫美除斑，我爽快答應。到了診所，環境不錯，有舒服的沙發及精緻茶點。不過，羊毛出在羊身上，琳瑯滿目的醫美項目，每一種都價格不菲。我本來只是要除斑，在服務人員推銷下又買了美白項目。

除斑結束，服務人員又說，除斑通常要兩到三次才能完全把臉部斑點除乾淨，想和我約下一次時間，我問：「下一次的療程要再付費嗎？」答案是「要」，本來打折後覺得不貴，但幾次加起來就不便宜。原來這就是商家的促銷手段，先用低價吸引顧客走進醫美診所，再用三寸不爛之舌推銷各種醫美產品，讓你心甘情願把錢從荷包裡掏出來。

醫美是一條不歸路，除去的斑點會再長，拉皮除皺紋也無法一勞永逸。大部分醫美項目屬侵入性治療，多年後可能變形或有副作用，許多明星整容後，僵硬的臉部表情就是最好的說明。

現在我想通了，「自然就是美！」勤快運動、好好睡覺、營養均衡及保持好心情，讓自己精神奕奕、容光煥發、不顯老態，醫不醫美都不重要了。

醫美 運動 火車 捷運

延伸閱讀

網紅涉仲介跨境醫美遭投訴 衛福部長石崇良：行為已違法將嚴查

貴婦奈奈、前男友涉吸金上億 名醫黃立雄涉案不起訴

醫美網紅「變臉魔術王」涉嫌吸毒 警方在住處搜出大麻、搖頭丸

醫美免評鑑 台大院長：相關學會應拿出負責決心

相關新聞

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震為級淺層地震，且為中型地震，不排...

男生露營後手掌驚現紅斑！問AI答「小心是梅毒」 醫生驗出驚人答案

去露營竟然會感染梅毒？台灣1名醫生分享病例，指1名年輕男生去完露營，發現「手掌就出現這些紅紅的斑點」，初時以為是過敏或被毒蟲咬傷，於是自行...

花蓮近海規模5.7地震 台鐵3區間慢速行駛、部分列車恐延誤

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，台鐵公司表示，和仁=鳳林間按4級地震規定，以及東澳=和仁...

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

台鐵先前因突發事件造成誤點，影響通勤族權益。基隆市長謝國樑今天到基隆南站拜會，與台鐵人員會商精進作法。謝國樑希望台鐵強化...

健康你我他／醫美是條不歸路 運動睡覺更實在

某天在火車上，有人讓座給我，對我有點小衝擊，覺得只有幾根白髮的我，並不老呀！又一次，在捷運車廂裡，幫一位小女孩撿起她掉落...

台灣臨床試驗中心聯盟成立 盼加速新藥引進

全球臨床試驗快速成長，台北醫學大學校長吳麥斯和台中榮總院長傅雲慶共同發起「台灣臨床試驗中心聯盟」，昨天正式成立，衛福部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。